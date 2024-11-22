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АНАЛІТИКА

Центробанк Росії обмежить кредитування великих російських компаній, які вже набрали боргів

 

Російський Центробанк планує встановлювати для банків макропруденційні надбавки за новими кредитами та облігаціями великих корпоративних позичальників із високим рівнем боргового навантаження.

Про це йдеться в повідомленні ЦБ Росії.

Великими вважатимуться позичальники, консолідований борг яких перевищує 2% капіталу банківського сектора.

До компаній із підвищеним борговим навантаженням передбачається відносити тих позичальників, у яких коефіцієнт покриття відсотків операційним прибутком не перевищує 3%.

"Надбавки будуть застосовуватися, якщо виконуються обидва критерії та сукупна заборгованість позичальника та пов'язаних із ним осіб перед банком перевищує 100 млрд руб.", - сказано в повідомленні.

У Центробанку РФ зазначили, що ці заходи дозволять обмежити закредитованість великих компаній та кредитні ризики банків.

Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% - максимального значення з 2003 року.

На початку листопада стало відомо, що російські банки зменшили видачу споживчих кредитів до рівня початку повномасштабної війни проти України.

Після жовтневого підвищення ставки до рекордних 21% в опитаних банках заявили, що умови кредитування для фізосіб посилюватимуться, а ставки - зростатимуть.

Раніше повідомлялося, що росіянам стає дедалі важче виплачувати борги за позиками та кредитами: так, за січень-вересень кредитори вимагали стягнути з позичальників 1,41 трлн руб., що на 34,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні цого року обсяг прострочки за картковими кредитами у Росії зріс до історичного максимуму, сягнувши 225 млрд руб. ($2,8 млрд за поточним курсом), або 12% від усього портфеля.

До того стало відомо, що за останні 10 років вдвічі більше росіян віком понад 60 років почали брати кредити. Якщо у 2013 році кредити були у 14% росіян похилого віку, то у 2023 році - вже у 29%. Загалом за останні 10 років частка росіян, які мають кредити у сім'ї, зросла у півтора рази - з 31% до 46%.

Водночас у першому кварталі цього року на обліку у російській Федеральній службі судових приставів перебувало 14,4 млн виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з фізосіб на користь банків. Це на 25% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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