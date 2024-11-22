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Центробанк Росії обмежить кредитування великих російських компаній, які вже набрали боргів
23:41 21.11.2024 |
Російський Центробанк планує встановлювати для банків макропруденційні надбавки за новими кредитами та облігаціями великих корпоративних позичальників із високим рівнем боргового навантаження.
Про це йдеться в повідомленні ЦБ Росії.
Великими вважатимуться позичальники, консолідований борг яких перевищує 2% капіталу банківського сектора.
До компаній із підвищеним борговим навантаженням передбачається відносити тих позичальників, у яких коефіцієнт покриття відсотків операційним прибутком не перевищує 3%.
"Надбавки будуть застосовуватися, якщо виконуються обидва критерії та сукупна заборгованість позичальника та пов'язаних із ним осіб перед банком перевищує 100 млрд руб.", - сказано в повідомленні.
У Центробанку РФ зазначили, що ці заходи дозволять обмежити закредитованість великих компаній та кредитні ризики банків.
Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% - максимального значення з 2003 року.
На початку листопада стало відомо, що російські банки зменшили видачу споживчих кредитів до рівня початку повномасштабної війни проти України.
Після жовтневого підвищення ставки до рекордних 21% в опитаних банках заявили, що умови кредитування для фізосіб посилюватимуться, а ставки - зростатимуть.
Раніше повідомлялося, що росіянам стає дедалі важче виплачувати борги за позиками та кредитами: так, за січень-вересень кредитори вимагали стягнути з позичальників 1,41 трлн руб., що на 34,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У травні цого року обсяг прострочки за картковими кредитами у Росії зріс до історичного максимуму, сягнувши 225 млрд руб. ($2,8 млрд за поточним курсом), або 12% від усього портфеля.
До того стало відомо, що за останні 10 років вдвічі більше росіян віком понад 60 років почали брати кредити. Якщо у 2013 році кредити були у 14% росіян похилого віку, то у 2023 році - вже у 29%. Загалом за останні 10 років частка росіян, які мають кредити у сім'ї, зросла у півтора рази - з 31% до 46%.
Водночас у першому кварталі цього року на обліку у російській Федеральній службі судових приставів перебувало 14,4 млн виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з фізосіб на користь банків. Це на 25% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.
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