Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Що означає для України і РФ кандидатура Трампа на посаду міністра енергетики
23:32 22.11.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп цього тижня оголосив про призначення наступним міністром енергетики Кріса Райта, генерального директора Liberty Energy.
Вибір Райта, стійкого прихильника розробки родовищ викопних видів палива, підкреслює прагнення Трампа досягти "енергетичного домінування" США.
Одночасно така номінація викликала як схвалення, так і критику, підкреслюючи різкі розбіжності в енергетичній політиці та підходах до питання зміни клімату між партіями в Сполучених Штатах.
Отже, що можуть означати плани Трампа призначити Райта і які наслідки це призначення матиме для України, читайте в статті старшого кампейнера Razom We Stand (Вашингтон, США) Іллі Заславського Трамп знімає обмеження: як зміниться енергетична політика США та як це вплине на Україну. Далі - стислий її виклад.
Кріс Райт - підприємець, який народився в Колорадо, і без сумнівів - видатний діяч нафтогазової галузі.
Райт описує себе як прихильника "ва-банк" енергетики, тобто видобутку без екологічних обмежень.
При цьому його досвід охоплює як ядерну, так і сонячну, геотермальну енергетику, а також викопні види палива. При цьому Райт стверджує, що збільшення виробництва енергії, особливо з вуглеводнів, має важливе значення для подолання глобальної бідності.
Важливий момент: незважаючи на різноманітний досвід, Райт не має попереднього досвіду роботи в уряді. І це викликає питання серед експертів та медіакоментаторів щодо його готовності очолити федеральний департамент, який здійснює нагляд за енергетичною політикою та ядерною безпекою.
Втім, ця проблема не дуже обходить Дональда Трампа. Він високо оцінює інноваційний досвід Райта та його лідерство у сланцевій революції, назвавши його важливим інструментом у просуванні енергетичної незалежності США.
Тож новий міністр має стати ключовим гравцем нової адміністрації в ширших зусиллях з реформування енергетичної політики США.
У разі схвалення його кандидатури Райт увійде до складу новоствореної Національної енергетичної ради під головуванням губернатора Північної Дакоти Дага Бургума, ще одного призначенця Трампа.
Рада має на меті просувати популістську ідею Трампа про енергетичне домінування США, впорядкувати енергетичне регулювання, збільшити внутрішній видобуток і посилити глобальний вплив американського експорту енергоносіїв.
Номінація Райта очікувано викликала запеклу критику з боку захисників довкілля та законодавців-демократів.
Чи вдасться опонентам заблокувати таке призначення?
Затвердження Райта на посаді видається дуже ймовірним, якщо тільки не відбудеться значних змін у підтримці республіканців або не з'являться нові дані про його минуле.
Призначення Райта та очікуваний поворот в енергетичній політиці США можуть мати неоднозначні наслідки для України.
У той час як Україна прагне перебудувати свій енергетичний сектор з акцентом на "зелену" енергетику, енергетична політика США, що надає перевагу викопним видам палива, може зменшити американське лідерство в глобальних інвестиціях та допомозі у сфері чистої енергетики.
Але водночас акцент Трампа на експорті американських енергоносіїв, зокрема СПГ, ймовірно, буде спрямований на подальше зменшення частки російського газу/СПГ в європейському імпорті.
Хоча американське викопне паливо все ще буде шкідливим для глобального потепління, Кремль, ймовірно, побачить скорочення надходжень від газу до свого військового бюджету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні
|Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України
|Російські атаки пошкодили чотири підстанції АЕС, важливі для ядерної безпеки – МАГАТЕ
|Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Майбутній постачальник електроенергії для Google збудує два малих ядерних реактора
|Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні
|Що означає для України і РФ кандидатура Трампа на посаду міністра енергетики
|Австрія готова розблокувати повноправний вступ Румунії та Болгарії в Шенген
|Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України
|Стала відома модель ударних дронів, які Німеччина передасть Україні, і це не «міні-Tauru»
|В Угорщині назвали «атакою на суверенітет» санкції США проти «Газпромбанку»
Бізнес
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років