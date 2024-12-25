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АНАЛІТИКА

Японія надасть Україні ще $3 мільярди від заморожених активів РФ

 

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою, під час якої подякував за рішення передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Говорив із Прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Привітав його з обранням головою уряду та подякував японському народові за всю масштабну гуманітарну й фінансову допомогу загальним обсягом 12 млрд дол., яка дає змогу рятувати тисячі життів», - розповів Зеленський.

Він розповів прем'єру Ішібі про масований обстріл Росією енергетичної інфраструктури України в різдвяну ніч і подякував за готовність Японії працювати для якнайшвидшого досягнення справедливого й тривалого миру.

«Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів. Домовилися зустрітись для продовження діалогу», - підсумував розмову Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні цього року держави «Групи семи» дійшли консенсусу стосовно процедури надання Україні 50 млрд доларів позики за рахунок заморожених російських активів. Вирішено, що ці позики виплачуватимуться й повертатимуться за рахунок відсотків на заморожені російські кошти відповідно до національних законів держав G7 та міжнародного права.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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