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АНАЛІТИКА

Україна отримала 150 млн євро грантових коштів від ЄС

 

Європейський Союз перерахував до бюджету України другий транш грантової допомоги в розмірі 150 мільйонів євро для швидкої відбудови.

Про це в середу, 25 грудня, повідомило Міністерство фінансів України, пише "Європейська правда".

Кошти спрямують на безоплатне харчування молодших класів (65 млн євро), відновлення портової інфраструктури (50 млн євро), підтримку сільського господарства (20 млн євро) та відновлення критичної інфраструктури (15 млн євро).

Кошти є другим траншем у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України". Її загальний обсяг становить 300 млн євро.

Перший транш у 150 млн Україна отримала в грудні 2023 року.

У 2025 році Європейський Союз планує надати Україні понад 30 млрд євро підтримки, що дозволить майже повністю покрити фінансовий дефіцит українського бюджету.
Ключові теги: ЄС
 

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