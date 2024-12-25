Фінансові новини
- |
- 25.12.24
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала 150 млн євро грантових коштів від ЄС
14:22 25.12.2024 |
Європейський Союз перерахував до бюджету України другий транш грантової допомоги в розмірі 150 мільйонів євро для швидкої відбудови.
Про це в середу, 25 грудня, повідомило Міністерство фінансів України, пише "Європейська правда".
Кошти спрямують на безоплатне харчування молодших класів (65 млн євро), відновлення портової інфраструктури (50 млн євро), підтримку сільського господарства (20 млн євро) та відновлення критичної інфраструктури (15 млн євро).
Кошти є другим траншем у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України". Її загальний обсяг становить 300 млн євро.
Перший транш у 150 млн Україна отримала в грудні 2023 року.
У 2025 році Європейський Союз планує надати Україні понад 30 млрд євро підтримки, що дозволить майже повністю покрити фінансовий дефіцит українського бюджету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
|Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала 150 млн євро грантових коштів від ЄС
|Зеленський підписав закон про запобігання підкупу іноземних посадовців
|Аграрії України отримали з початку року ₴1,98 мільярда допомоги від Світового банку
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
|Відключення світла в Україні діятимуть до кінця доби
|Середня виплата нацкешбеку на людину зросла на 19,5% - Мінекономіки
Бізнес
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка