Фінансові новини
- |
- 25.12.24
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран скасував заборону на WhatsApp і Google Play
14:10 25.12.2024 |
Іранська влада зняла заборону на платформу обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp і Google Play компанії Meta в якості першого кроку до послаблення обмежень в Інтернеті.
Про це повідомляє CNN.
В Ісламській Республіці діє один з найсуворіших у світі контроль за доступом до Інтернету, але її блокування американських соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter і YouTube, регулярно обходять технічно підковані іранці, використовуючи віртуальні приватні мережі.
Соціальні медіа-платформи широко використовувалися під час антиурядових протестів в Ірані.
У вересні Сполучені Штати закликали великі технологічні компанії допомогти уникнути цензури в Інтернеті в країнах, які інтенсивно контролюють Інтернет, зокрема в Ірані.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
|Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала 150 млн євро грантових коштів від ЄС
|Іран скасував заборону на WhatsApp і Google Play
|Австрійський холдинг Фірташа Ostchem збанкрутував
|По всій Норвегії через масштабний збій зупинились поїзди
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з глобальною дезінформацією
Бізнес
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка