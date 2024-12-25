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АНАЛІТИКА

Іран скасував заборону на WhatsApp і Google Play

 

Іранська влада зняла заборону на платформу обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp і Google Play компанії Meta в якості першого кроку до послаблення обмежень в Інтернеті.

Про це повідомляє CNN.

В Ісламській Республіці діє один з найсуворіших у світі контроль за доступом до Інтернету, але її блокування американських соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter і YouTube, регулярно обходять технічно підковані іранці, використовуючи віртуальні приватні мережі.

Соціальні медіа-платформи широко використовувалися під час антиурядових протестів в Ірані.

У вересні Сполучені Штати закликали великі технологічні компанії допомогти уникнути цензури в Інтернеті в країнах, які інтенсивно контролюють Інтернет, зокрема в Ірані.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Іран
 

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