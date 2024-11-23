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Майбутній постачальник електроенергії для Google збудує два малих ядерних реактора
23:45 22.11.2024 |
Американський стартап у сфері ядерних технологій Kairos Power отримав дозвіл від Комісії ядерного регулювання США на будівництво двох тестових реакторів. Це стало важливим крокрм для компанії, яка раніше підписала угоду з корпорацією Google на поставку 500 МВт електроенергії для дата-центрів Google з 2030 року.
Про це пише AIN.UA.
Як повідомляється, реактори Hermes 2 працюватимуть на високотемпературному паливі з фтористим соляним охолодженням для підтримки переходу на чисту енергію.
Реактори вироблятимуть по 35 МВт теплової енергії кожен, і хоча вони технічно є тестовими майданчиками, які будуть розташовані в Оук-Рідж, штат Теннессі, Kairos збирається під'єднати електростанцію до електромережі.
Конструкція Kairos відрізняється від наявних ядерних реакторів двома аспектами: паливо виготовлене з урану, покритого вуглецевими та керамічними оболонками, які призначені бути достатньо міцними, щоб містити ядерний матеріал у разі аварії. Окрім того, реактор охолоджується не водою, а розплавленим сольовим розчином.
Проєкт підтримує Міністерство енергетики США, яке виділило Kairos Power $303 млн на розробку технології.
Система охолодження фторидною сіллю, за даними Національної лабораторії Оук-Рідж, може працювати навіть у разі відмови насосів, забезпечуючи пасивну циркуляцію охолоджувача.
Після півтора року перевірок, включно з оцінками безпеки та впливу на довкілля, комісія видала дозвіл на будівництво, що стало рекордно швидким процесом для такого типу проєктів.
Kairos планує запустити перший реактор для Google у 2030 році, а завершити весь проєкт - до 2035 року.
Наприкінці вересня стало відомо, що 14 банків світу, зокрема з-поміж найбільших фінансових організацій, зобов'язалися збільшити підтримку ядерної енергетики з метою до 2050 року потроїти світові потужності виробітку.
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