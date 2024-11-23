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В Угорщині назвали «атакою на суверенітет» санкції США проти «Газпромбанку»
22:52 22.11.2024 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що санкції США проти "Газпромбанку" ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, таке рішення США нібито є "атакою на наш (Угорщини - ред.) суверенітет". Саме тому Угорщина "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії".
"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту (газу - ред.)", - заявив Сійярто.
Варто нагадати, що Угорщина, Словаччина, Австрвя та низка інших країн ЄС все ще залежать від поставок російського газу. Для того, щоб оплачувати ці поставки вони країни і використовували підсанкційний "Газпромбанк".
За даними Bloomberg, якщо РФ припинить поставки газу до Європи, це може збільшити конкуренцію за глобальні поставки і призвести до зростання цін на блакитне паливо, що вдарить по європейцям.
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