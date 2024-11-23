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Джеймі Даймон
Австрія готова розблокувати повноправний вступ Румунії та Болгарії в Шенген
23:27 22.11.2024 |
Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер у п'ятницю, 22 листопада, підтвердив готовність його країни схвалити повноправний вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Про зелене світло Австрії на розширення Шенгену Карнер заявив після підписання "пакета заходів із захисту кордонів" з очільниками румунського та болгарського МВС.
Угода передбачає спільне розгортання прикордонників на болгарсько-турецькому кордоні, а також тимчасовий прикордонний контроль на сухопутних шляхах "на певний період часу".
"Ми зробили ще один впевнений крок у правильному напрямку", - прокоментував глава австрійського МВС, додавши, що Австрія ухвалить остаточне рішення щодо розширення Шенгену до 12 грудня, коли це питання має розглянути Рада Євросоюзу.
Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, та наштовхнулись на опір Австрії та Нідерландів, які посилались на нібито недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.
Наприкінці 2023 року в ЄС з'явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.
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