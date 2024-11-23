Стала відома модель ударних дронів, які Німеччина передасть Україні, і це не «міні-Tauru»

Кілька днів тому з'явилася інформація, що німецька компанія Helsing поставить в Україну 4000 передових дронів-камікадзе. У ЗМІ вказувалося, що це можуть бути безпілотники HX-2 Karma, які в експертних колах називають "міні-Taurus", але згідно з новими даними це не відповідає дійсності.

Видання Spiegel повідомило, що ЗСУ отримають від Німеччини вдосконалену версію простіших і дешевших дронів-камікадзе AQ100 Bayonet від американського виробника Terminal Autonomy.

Це будуть дерев'яні БПЛА, що візуально нагадують літак. Компанія Helsing оснастить їх системою штучного інтелекту, яка дасть змогу дронам самостійно наносити удари по об'єктах, зазначених оператором, що зробить ворожий РЕБ практично марним.

На сайті виробника дрон AQ 100 Bayonet позиціонується як "дешевий баражуючий боєприпас", здатний нести 4,5 кг вибухівки. Заявлена швидкість БПЛА - до 144 кілометрів на годину, а дальність польоту - 150 кілометрів.

Це будуть перші ударні дрони, які передасть Німеччина. До цього Україні постачали тільки розвідувальні безпілотники.

Відомо, що загальна кількість дронів - 4000 штук, перша партія з'явиться на полі бою вже в грудні.