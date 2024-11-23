Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стала відома модель ударних дронів, які Німеччина передасть Україні, і це не «міні-Tauru»
22:57 22.11.2024 |
Кілька днів тому з'явилася інформація, що німецька компанія Helsing поставить в Україну 4000 передових дронів-камікадзе. У ЗМІ вказувалося, що це можуть бути безпілотники HX-2 Karma, які в експертних колах називають "міні-Taurus", але згідно з новими даними це не відповідає дійсності.
Видання Spiegel повідомило, що ЗСУ отримають від Німеччини вдосконалену версію простіших і дешевших дронів-камікадзе AQ100 Bayonet від американського виробника Terminal Autonomy.
Це будуть дерев'яні БПЛА, що візуально нагадують літак. Компанія Helsing оснастить їх системою штучного інтелекту, яка дасть змогу дронам самостійно наносити удари по об'єктах, зазначених оператором, що зробить ворожий РЕБ практично марним.
На сайті виробника дрон AQ 100 Bayonet позиціонується як "дешевий баражуючий боєприпас", здатний нести 4,5 кг вибухівки. Заявлена швидкість БПЛА - до 144 кілометрів на годину, а дальність польоту - 150 кілометрів.
Це будуть перші ударні дрони, які передасть Німеччина. До цього Україні постачали тільки розвідувальні безпілотники.
Відомо, що загальна кількість дронів - 4000 штук, перша партія з'явиться на полі бою вже в грудні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні
|Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України
|Російські атаки пошкодили чотири підстанції АЕС, важливі для ядерної безпеки – МАГАТЕ
|Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін опублікував новий порядок бронювання із критерієм зарплати від 20 тис. грн на місяць
|Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні
|Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України
|Стала відома модель ударних дронів, які Німеччина передасть Україні, і це не «міні-Tauru»
|Україна та Італія оголосили про будівництво «сталевих мостів» двох економік
|Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України: у списку Медведчук, Азаров, Повалій
Бізнес
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років