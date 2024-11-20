Голова Центробанку Росії заявила про вичерпання майже всіх ресурсів економіки

Майже всі доступні ресурси в економіці Росії наразі вже задіяні, й у такій ситуації країна опинилася вперше: рівень безробіття опустився до історичного мінімуму з 2,4%, а нестача кадрів продовжує наростати.

Про це заявила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, передає The Moscow Times.

"Такого низького безробіття у нас не було ніколи. І мало знайдеться країн, де вона колись настільки сильно опускалася", - сказала Набіулліна.

За опитуваннями Центробанку РФ, 73% підприємств зазнають кадрового голоду, а рівень завантаження потужностей на заводах, згідно з Росстатом, перевищив 80%, що також є історичним рекордом.

За словами Набіулліної, коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але при цьому продовжується стимулюватися попит, виникає стагфляція, тобто кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.

Вона пояснила, що, щоб уникнути цього ризику, ЦБ Росії підвищує ключову ставку.

"В інших країнах, які проходили через стагфляцію, це результат необґрунтовано м'якої грошово-кредитної політики, коли її треба посилювати", - сказалаголова російського Центробанку.

За даними Росстату, російська економіка продовжує зростати, хоча темпи сповільнюються в міру того, як кредити дорожчають, сировинні галузі втрачають західні ринки, а заводи ВПК досягають меж потужностей. У третьому кварталі, за офіційною оцінкою, ВВП РФ додав 3,1% після зростання на 4,1% у другому кварталі та на 5,4% - у першому.

Наступного року, за прогнозом Центробанку РФ, економіка може виявитися на межі стагнації: ВВП збільшиться лише на 0,5-1%, а темпи зростання інвестицій та приватного споживання можуть обнулитися.

Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення російської економіки втричі - з 3,9% зростання цього року до 1,3% - наступного.

Проблеми з роботою в Росії

Раніше повідомлялося, що в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх - так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані - ключовому російському виробництві дронів.

Забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

Інфляція в Росії

Наприкінці жовтня цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності".

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки. Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць - вересень.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року - 6,3%, а у річному вираженні - 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Водночас стало відомо, що різке посилення грошової політики Центробанку Росії, який довів відсоткову ставку до максимуму більш ніж за 20 років, відправило в штопор ринок російського державного боргу. Так, ціни облігацій федеральної позики (ОФЗ), які випускає Міністерство фінансів РФ, щоб позичати гроші для бюджету, 28 жовтня опустилися до мінімумів за останні 15 років.