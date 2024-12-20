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АНАЛІТИКА

Франція виділила допомогу Фонду підтримки енергетики України

 

Франція виділила 5,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України на розвиток проєктів в українській атомній галузі.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Укрінформ.

Відповідну угоду підписали директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський та спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн у присутності міністра енергетики Германа Галущенка під час міжнародної Конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 у Варшаві.

«Дякуємо французьким партнерам за цей внесок і за те, що Франція, розуміючи важливість атомної генерації для сталості і зміцнення будь-якої енергосистеми, підтримує прагнення України розвивати атомну енергетику і готова допомагати нам зміцнювати енергетичну інфраструктуру», - зазначив Галущенко.
Ключові теги: Франція
 

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