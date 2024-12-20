Фінансові новини
- |
- 20.12.24
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція виділила допомогу Фонду підтримки енергетики України
22:36 20.12.2024 |
Франція виділила 5,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України на розвиток проєктів в українській атомній галузі.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Укрінформ.
Відповідну угоду підписали директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський та спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн у присутності міністра енергетики Германа Галущенка під час міжнародної Конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 у Варшаві.
«Дякуємо французьким партнерам за цей внесок і за те, що Франція, розуміючи важливість атомної генерації для сталості і зміцнення будь-якої енергосистеми, підтримує прагнення України розвивати атомну енергетику і готова допомагати нам зміцнювати енергетичну інфраструктуру», - зазначив Галущенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|56 нардепів попросили КСУ заборонити конкурси за участі міжнародників: чим це загрожує
ТОП-НОВИНИ
|Голова Представництва НАТО: Не слід витрачати час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна
|Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу
|Унаслідок кібератаки РФ витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено - Стефанішина
|Стефанішина про кібератаку на держреєстри: загрози втрати даних немає
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На торгах «Земельного банку» за тиждень реалізували ділянки на понад 40 мільйонів
|Франція виділила допомогу Фонду підтримки енергетики України
|Темпи приросту реального ВВП через обстріли уповільнилися в листопаді до 0,7% - ІЕД
|Литва передасть Україні обладнання із зупинених АЕС і ТЕС
|Реалізація урядового експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя
|Голова комітету Ради Гетманцев прогнозує перехід на прогресивну шкалу ПДФО після війни
Бізнес
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA
|Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
|ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення