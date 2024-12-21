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Св. Франциск Асізський
FT: Трамп думає вимагати від союзників у НАТО витрат на оборону на рівні 5% ВВП
23:20 20.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп нібито планує вимагати від союзників у Північноатлантичному альянсі збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на двох поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".
Трамп нібито хоче вимагати від решти членів НАТО витрачати на оборону 5% їхнього ВВП, що означало би збільшення теперішнього цільового показника більш як удвічі.
На цей час мети у 2% ВВП досягли 23 із 32 членів Альянсу, проте навіть лідери за витратами на оборону, як наприклад Польща, витрачають менше 5%.
Один зі співрозмовників каже, що, наскільки відомо, спершу Трамп все ж буде говорити про мінімальний поріг у розмірі 3,5% ВВП, та хоче поєднати умову вищих витрат на оборону з більш вигідними умовами торгівлі із США.
"Вже зрозуміло, що ми будемо говорити про 3% чи більше на саміті НАТО у Гаазі", - прокоментував ці чутки інший європейський посадовець, проінформований про ідеї майбутнього президента США. .
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа", оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.
Обраний президент США Дональд Трамп нещодавно повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.
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