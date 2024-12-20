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Литва передасть Україні обладнання із зупинених АЕС і ТЕС
17:51 20.12.2024 |
Литва вирішила розширити підтримку української енергетики. Вона надаватиме своє енергетичне обладнання із зупинених атомних електростанцій і теплоелектростанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на брифінгу з литовськими колегами.
Як зазначив український прем'єр, Литва продовжить надавати Україні допомогу у відновленні.
"Сьогодні ми домовилися про подальшу ефективну підтримку української енергетики. Зокрема, про передачу обладнання з виведених з експлуатації литовських АЕС і ТЕС", - уточнив Шмигаль.
Він подякував литовському прем'єру Гінтаутасу Палуцкасу та литовському народу за таку допомогу.
Удари Росії по українській енергетиці
Нагадаємо, Росія не припиняє обстріли енергетичних об'єктів в Україні. Для цього ворог використовує свої ракети та безпілотники.
Від ударів російських окупантів сильно пошкоджені українські теплоелектростанції. На цьому тлі рівень генерації електроенергії в країні різко скоротився.
Зараз основним джерелом генерації залишаються атомні електростанції. Але росіяни завдають ударів по розподільчих станціях атомної генерації в спробах організувати в Україні блекаут.
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