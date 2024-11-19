Журнал The Economist опублікував щорічну обкладинку-ребус із «прогнозом» на 2025 рік. Цей рік видання назвало «роком, який обіцяє надзвичайно багато змін та невизначеності».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис видання у соцмережі Х.

У центрі обкладинки - новообраний президент США Дональд Трамп, а навколо - фото Президента України Володимира Зеленського, глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Путіна та китайського президента Сі Цзіньпіна. Також на обкладинку додали різні елементи, такі які долар, юань, час, який спливає, ядерна ракета, шприц, зображення Сатурну й Землі та інше.

Журнал пропонує десять тем, на які варто звернути увагу наступного року, серед них - вплив перемоги Трампа, а також війна України й Росії, Ізраїлю й Палестини.

Видання акцентувало увагу на «виборі Америки», адже перемога Трампа вплине на все - від імміграції до оборони та економіки. «Трамп може підштовхнути Україну до угоди з Росією та ширше «розв'язати руки» Ізраїлю в Газі та Лівані. Водночас зміна позиції Америки та скептицизм щодо ролі США в іноземних справах заохочуватимуть «квартет хаосу» - Китай, Росію, Іран та КНДР - до створення проблем та провокуватимуть більше втручання з боку регіональних держав, як це спостерігається в Судані, який переживає кризу», - пише видання.

Журнал звернув увагу на бум технологій. «Уряд Китаю заохочує бурхливий експорт сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів, щоб компенсувати слабку внутрішню економіку. Результат - бум чистих технологій "на чолі" з Китаєм, із впровадженням сонячних панелей та мережевих накопичувачів енергії, обсяги яких випереджатимуть прогнози. І світ незабаром дізнається, чи досягли глобальні викиди свого піка», - пишуть автори.

Ще одна тема - інфляція, адже тепер перед західними економіками стоїть новий виклик: зменшення дефіциту за рахунок підвищення податків, скорочення витрат або прискорення зростання. «Можливо, багатьом також доведеться збільшити оборонні бюджети. Насувається болісний економічний вибір», - йдеться у статті.

Також зазначається, що наступний рік буде критичним часом для штучного інтелекту. «Понад 1 трильйон доларів витрачається на центри обробки даних для ШІ, хоча компанії досі не знають, як його використовувати, а рівень впровадження низький (хоча багато працівників можуть просто ним користуватися таємно). Чи штучний інтелект доведе свою цінність, коли «агентні» системи стануть більш потужними, а ліки, розроблені на основі ШІ, з'являться?» - йдеться в публікації.

Автори вважають, що світ зіштовхнеться з проблемами з подорожами. «Збройні конфлікти порушують роботу світової авіації. Європа додає нові прикордонні перевірки, а її «безкордонна» шенгенська система «зношується». Реакція на "надмірний туризм" послабиться у 2025 році, але обмеження, запроваджені багатьма містами, від Амстердама до Венеції, залишаться».

Загалом, як вважають автори, життя, сповнене несподіванок. І один із уроків 2024 року полягає в тому, що слід очікувати неймовірного.