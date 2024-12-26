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Вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією
16:14 26.12.2024 |
Вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією, повідомив у четвер портал ERR.
"У середу ввечері Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC повідомили в Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) про перебої в прокладанні підводних кабелів між Естонією і Фінляндією. Несправності стосуються трьох різних кабелів зв'язку", - йдеться в повідомленні.
"Наразі причина відключень невідома, але власники кабелю працюють над їх ремонтом, і це не вплинуло на кінцевих користувачів", - сказала прессекретарка Міністерства економіки та комунікацій Лаура Ластер.
За даними департаменту технічного нагляду, обірвано два кабелі зв'язку, що належать концерну Elisa, а також пошкоджено один кабель зв'язку, що належить CITIC Telecom.
За словами підприємств зв'язку, що надають послуги зв'язку по кабелях, перебої не мають помітного впливу на кінцевих користувачів, усі послуги та комунікації між Естонією і Фінляндією працюють.
"Наразі причина відключень невідома. Власники кабелів займаються ремонтом, і в процесі відповідні органи також з'ясовують, що могло стати причиною несправностей", - сказала Ластер.
Зовнішні з'єднання в Естонії багаторазово дублювалися, тобто в разі обриву підводних кабелів можна використовувати альтернативні морські кабелі, що функціонують, або підземні кабелі для забезпечення транскордонного інтернет-з'єднання і функціонування різних послуг.
Водночас у середу естонські та фінські системні оператори енергокомпаній Elering і Fingrid повідомили про збій у середу о 12:26 у роботі електрокабелю EstLink 2.
Представник Fingrid Арто Пахкін сказав порталу телерадіомовлення Yle, що не можна виключати можливість тероризму або вандалізму. За його словами, над підводним кабелем у той самий час, коли було виявлено збій у роботі електроз'єднання, перебували два судна: нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука і контейнеровоз під прапором Гонконгу Xin Xin Tian 2. Обидва прямували із Санкт-Петербурга до Єгипту.
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