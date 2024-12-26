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У Китаї вперше скоротилася кількість працівників у сфері фінансів та нерухомості
17:54 26.12.2024 |
Фінансові компанії та компанії, що займаються нерухомістю в Китаї, вперше за останні роки зазнали скорочення чисельності своїх працівників, що відображає збитки, завдані обвалом на ринку житла та перевірками регуляторів.
Про це пише Bloomberg.
На кінець 2023 року у фінансовій галузі працювало 12,4 мільйона працівників, що на 32% менше, ніж п'ятьма роками раніше. Кількість людей, які працюють у девелоперських компаніях, скоротилася на 27% до 2,7 мільйона осіб.
Кількість працівників у сфері нерухомості в цілому зросла на 14% за цей період завдяки збільшенню кількості робочих місць у сфері управління нерухомістю та агентств з продажу.
Кількість працівників будівельних компаній скоротилася на 12% до 51 мільйона осіб.
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