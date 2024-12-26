Фінляндія затримала танкер Eagle S за підозрою в пошкодженні підводного електрокабеля з Естонією

Фінляндія затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука за підозрою в пошкодженні підводного електрокабелю з Естонією Estlink 2.

"Поліція і прикордонна служба затримали 230-метровий танкер під прапором Островів Кука, повністю завантажений нафтою. Наразі судно стоїть на якорі у фінських територіальних водах", - повідомив на пресконференції комісар національної поліції Ілкка Коскімякі.

Розпочато досудове розслідування. Ним керує департамент поліції Гельсінкі.

"Відправна точка для досудового розслідування є відмінною, тому що судно затримано і перебуває в розпорядженні влади", - сказав Коскімякі.

За його словами, припускають, що кабель Estlink 2 було пошкоджено "зовнішньою силою".

На борту Eagle S не було видно якорів, "з цієї причини у поліції були підстави підозрювати, що з судном відбувається щось незвичайне", - повідомив директор Національного бюро розслідувань Робін Лардо.

Митниця також почала попереднє розслідування за фактом правопорушення за обтяжувальних обставин.

Судно раніше цього року не перебувало у Фінській затоці, проте побувало в таких регіонах, як Туреччина та Індія. На думку митниці, "це важливе спостереження щодо санкцій".

Із членами екіпажу все ще ведуться переговори. Додаткової інформації про їхнє громадянство наразі немає.

За даними служби моніторингу Marinetraffic, яка стежить за проходженням суден, танкер Eagle S прямував до Єгипту і явно уповільнив свій хід під час проходження акваторії над кабелем.