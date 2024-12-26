Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП Китаю на 2025 р. до 4,5%

Світовий банк поліпшив короткострокові прогнози для економіки Китаю, а також закликав уряд країни до проведення масштабних реформ.

Прогноз зростання ВВП КНР у 2025 році підвищили на 0,4 процентного пункту, до 4,5%, на 2024 рік - на 0,1 в.п., до 4,9%.

Експерти СБ позитивно оцінили нещодавні обіцянки керівництва Китаю посилити підтримку соціальної сфери та споживання, а також провести реформи податково-бюджетної сфери. Водночас, на їхню думку, для зміцнення довіри домогосподарств і бізнесу владі потрібно надати більше подробиць запланованих реформ.

"Звичайних заходів стимулювання буде недостатньо для активізації економічного зростання", - йдеться в повідомленні Світового банку.

Економісти СБ також оприлюднили аналіз, згідно з яким частка населення Китаю з низькими доходами за останні 40 років впала з 62,3% до 17%. Водночас наголошується, що 38,2% з 1,4-мільярдного населення КНР є так званим "вразливим середнім класом", тобто ризикують повернутися в категорію осіб з низькими доходами. Середніми доходами вважаються денні доходи вище $6,85 на добу.

"Жоден регіон світу не показав такого швидкого збільшення частки середнього класу, як Китай, - йдеться в повідомленні СБ. - Однак відчутна більшість населення все ще не перебуває в економічній безпеці".