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АНАЛІТИКА

Центробанк Туреччини опустив ключову ставку вперше з 2023 року - до 47,5%

 

Центробанк Туреччини опустив ключову процентну ставку вперше з лютого 2023 року.

Ставку за семиденними операціями РЕПО знижено на 250 базисних пунктів - до 47,5% з 50%, йдеться в повідомленні ЦБ. До цього Центробанк утримував ставку на рівні 50% вісім засідань поспіль.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зменшення ставки до 48,5%.

Аналітики очікували деякого пом'якшення грошово-кредитної політики турецьким ЦБ у зв'язку з появою сигналів ослаблення інфляційного тиску в країні. Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в листопаді сповільнилися до 47,09% у річному вираженні з жовтневих 48,58% і були мінімальними з червня 2023 року. Ослаблення інфляції було відзначено за підсумками шостого місяця поспіль.

У заяві турецького ЦБ, однак, зазначається, що рішення про зниження ставки не гарантує подальшого пом'якшення політики на найближчих засіданнях.

"Центробанк ухвалюватиме рішення з обережністю на кожному конкретному засіданні, фокусуючись на інфляційних прогнозах", - йдеться в заяві регулятора.

Турецька ліра слабко дешевшає після засідання ЦБ. Пара долар/ліра торгується на рівні 35,2201 ліри проти 35,1315 ліри на закриття попередньої сесії. Цього року ліра подешевшала на 16% в парі з американською валютою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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