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Росія почала використовувати біткоїн в міжнародній торгівлі
13:33 26.12.2024 |
Російські компанії почали використовувати біткоїн та інші цифрові валюти у міжнародних платежах для обходу санкцій. Про це 25 грудня сказав російський міністр фінансів Антон Сілуанов, пише Reuters.
"У межах експериментального режиму можна використовувати біткоїни, отримані тут, у Росії, у міжнародних торгових угодах. Такі трансакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх слід розширювати та розвивати далі", - сказав Сілуанов в ефірі російського телебачення.
Радник президента України, уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав такий крок очікуваним.
"Чи це сюрприз для нас? Ні, ми, без перебільшення, першими ще влітку звернули увагу партнерів на такі плани ворога. Відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються", - написав він у Facebook.
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