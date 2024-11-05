Politico: Британське «мегаопитування» схиляється до перемоги Гарріс

Британська компанія Focaldata провела опитування, використовуючи нову методику, яка, за словами деяких, є найбільш точною. Попередньо вона передбачає перемогу Камали Гарріс на виборах президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання уточнює, компанія з опитувань громадської думки за останній місяць опитала понад 31 тисячу виборців по всій території США. Опитування було інноваційного типу під назвою MRP, який став впливовим у Великій Британії останніми роками.

Об'єднавши результати MRP із масштабним онлайн-опитуванням у штатах, що вагаються, Focaldata оцінює, що Гарріс, найімовірніше, переможе в Мічигані з перевагою майже у 5%, у Неваді з перевагою приблизно у 2% над Дональдом Трампом, і з невеликою перевагою в Пенсильванії та Вісконсині.

Дослідження Focaldata припускає, що Трамп ледве обігнав Гарріс у Джорджії та Північній Кароліні. Дані опитувань та моделювання MRP розділилися по Аризоні.

Перевага Гарріс частково зумовлена її сильною привабливістю для літніх білих жінок, які історично є праворадикальною групою. Трамп здобув перемогу серед молодих чорношкірих та іспаномовних чоловіків.

"Наша модель MRP показувала перемогу Трампа протягом усієї кампанії, і лише в останньому оновленні вона підштовхнула демократа", - сказав Джеймс Канагасуріам, головний науковий співробітник Focaldata.

Незважаючи на те, що результати дослідження вказують на перемогу демократів на виборах у вівторок, дослідники досі побоюються прикріплювати свої прапори до щогли.

"Ми схиляємося до демократів, але тільки з мінімальною перевагою. Навіть помилка опитування в третину від тієї, що спостерігалася у 2016 та 2020 роках, поверне Трампа до Білого дому", - додав Канагасуріам.

Politico уточнило, що MRP розшифровується як "багаторівнева регресія та пост-стратифікація". Тобто це статистична модель, яку використовують соціологи для оцінки результатів виборів на рівні штату. Для цього береться масивна загальнонаціональна вибірка, а потім за допомогою демографічних даних оцінюються результати на рівні регіону або штату.

Цей метод, який отримав назву "мегаопитування", з'явився у Великій Британії у 2017 році, коли він правильно передбачив, що прем'єр-міністр Тереза Мей втратить більшість у парламенті, тоді як більшість опитувань припускали її велику перемогу.