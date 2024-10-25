Російська влада визнала провал будівництва арктичного флоту

Російська влада будувала грандіозні плани щодо розширення експлуатації Північного морського шляху (ПМШ, головна судноплавна магістраль Росії в Арктиці, яка проходить по морях Північного Льодовитого океану, поєднуючи порти європейських та азійських російських берегів, - ред.), але реалізувати їх не вийде: із необхідних до кінця десятиліття 70 суден льодового класу вдасться збудувати менше чверті.

Це визнав заступник голови уряду Росії Юрій Трутнєв, передає The Moscow Times.

"При дефіциті вантажного флоту льодового класу не менше 70 суден потужність російських верфей дозволяє побудувати до 2030 року тільки 16", - сказав Трутнєв.

Хоча, за словами Трутнєва, "цікавість ряду країн до ПМШ, їхнє бажання отримати можливість безперешкодних перевезень уздовж траси стають дедалі яскравішими", висока вартість кредитів, необхідність залучати значні ресурси "Росатому" для фінансування будівництва нових криголамів "роблять тарифи на криголамний супровід неконкурентоспроможними".

Танення льодів у результаті глобального потепління полегшує навігацію по ПМШ, тому російська влада розраховувала довести обсяг перевезень до 2035 року до 220 млн тонн. У 2023 році ця цифра склала 36,3 млн тонн, що вже нижче за колишню оцінку уряду (46,8 млн).

Цього року, як очікується, перевезення становитимуть 40 млн тонн, в 2,3 раза менше запланованих 90 млн тонн.

Як зазначається, араз у Росії близько 100 суден льодового класу, здатних перевозити арктичні вантажі, проте лише 27 із них, включно 15 СПГ- і 7 нафтових танкерів, а також 5 контейнеровозів, відносяться до класу Arc6 або Arc7, який дозволяє здійснювати навігацію цілорічно.

Проблеми з проєктом "Арктик СПГ-2"

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" - "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 - на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої - у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.

На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.