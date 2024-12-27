До Сирії відправлено 500 тонн українського пшеничного борошна - Зеленський

На шляху до Сирії вже перебуває 500 тонн українського пшеничного борошна, відправленого в межах програми "Grain from Ukraine" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), заявив президент України Володимир Зеленський.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Grain from Ukraine" у співпраці з ВПП", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

За словами президента, планується, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сирійських родин або 167 000 осіб.

"Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця", - додав Зеленський.

Він побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності та оновлення.

Як повідомлялося, 23 грудня Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в стабілізації ситуації в Сирії та готова до постачання продовольства в цю країну, але вважає принциповим для гарантування безпеки Сирії та всього близькосхідного регіону "прибрати будь-яку російську присутність".