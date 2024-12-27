Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Сирії відправлено 500 тонн українського пшеничного борошна - Зеленський
11:41 27.12.2024 |
На шляху до Сирії вже перебуває 500 тонн українського пшеничного борошна, відправленого в межах програми "Grain from Ukraine" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), заявив президент України Володимир Зеленський.
"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Grain from Ukraine" у співпраці з ВПП", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.
За словами президента, планується, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сирійських родин або 167 000 осіб.
"Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця", - додав Зеленський.
Він побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності та оновлення.
Як повідомлялося, 23 грудня Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в стабілізації ситуації в Сирії та готова до постачання продовольства в цю країну, але вважає принциповим для гарантування безпеки Сирії та всього близькосхідного регіону "прибрати будь-яку російську присутність".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У низці областей України скасували графіки відключення світла
|До Сирії відправлено 500 тонн українського пшеничного борошна - Зеленський
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.12.24
|НКЦПФР підготувала законопроєкт про нові правила роботи інвестфондів
|Ціни на нафту налаштовані на тижневе зростання на оптимізмі щодо стимулювання Китаю
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
|Графіки відключень е/е в п'тницю застосовуватимуться половиною черги з 8:00 до 17:00
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії