FT: Лукойл використав громадянина Британії, щоб таємно купити 25 танкерів

Російська нафтова компанія "Лукойл" придбала щонайменше 25 старих танкерів за допомогою громадянина Великої Британії. Про це йдеться у розслідуванні газети Financial Times про російський тіньовий флот, який дозволяє їй перевозити нафти в обхід цінових обмежень, встановлених Великою сімкою.

Журналісти з'ясували, що Лукойл фінансував придбання танкерів через свою дубайську філію Eiger Shipping DMCC.

Кожне судно купувалося через окрему спеціальну компанію, зареєстровану в офшорній юрисдикції на Маршаллових островах. Номінальним власником усіх компаній був 74-річний британський бухгалтер Джон Ормерод із досвідом роботи в фінансовій індустрії та морській галузі.

Eiger Shipping укладала з його компаніями чартерні угоди з передоплатою, що дозволяло новим власникам використовувати гроші для купівлі суден.

Одним із перших танкерів у схемі було судно Kudos Stars 2005 року будівництва, яке до того належало грецькій Delta Tankers. Його вартість становила $35 млн, а гроші для купівлі надійшли від Eiger через чартерну угоду на суму $35,2 млн.

FT вказує, що основна мета такої схеми - приховати участь Лукойлу у купівлі танкерів та уникнути потрапляння під санкції.

За управління танкерами відповідали дубайські компанії, пов'язані з британським судноплавним магнатом пакистанського походження Мухаммедом Тахіром Лахані. Це ще більше ускладнювало їх ідентифікацію як російських активів.

Загалом Ормерод у період із грудня 2022-го до серпня 2023 року купив 25 танкерів на загальну суму понад $700 млн. За даними брокерів, ціни були удвічі-втричі вищими за історичну вартість танкерів схожого розміру та віку.

Сам Ормерод розказав, що отримав пропозицію від Eiger Shipping придбати танкери для "загальної торгівлі". Компанія нібито пояснила, що боїться зростання ставок на фрахт (оренду суден) і хоче придбати танкери, щоб зафіксувати свої витрати на довгострокову оренду.

За словами його юристів, Ормерод провів ґрунтовну перевірку, щоб переконатися, що ці угоди не порушують санкцій. Ормерод розказав також, що припинив свою участь у схемі, коли куплені ним танкери почали возити майже виключно російську нафту. Після цього він продав компанії за нульову вартість.

У тексті згадується список із 25 танкерів, які були придбані за допомогою Джона Ормерода. Сім із них уже потрапили під санкції Великої Британії, це: Canis Power (тепер N Cerna), Vela Rain, Galian 2, Rocky Runner (тепер Lorena Grand), Dynamik Trader (тепер Lokosao), Fighter Two, Ocean Amz.

Інші судна: Kudos Stars, Stratos Aurora, Azure Celeste, Andaman Skies, Phonix Way, Mando One, Turbo Voyager, Aquilla Major, Lupus Two, Pavo Rock, Fast Kathy, Eastern Pearl, Sinar G, Sea Fidelity, Ocean Faye, Nari Strength, Tranquil Sea і Swiftsea Rider.

Загалом тіньовий флот Лукойлу перевіз близько 120 млн барелів нафти з Росії з моменту придбання кораблів Ормеродом. За консервативною оцінкою $60 за барель, експорт міг становити $7,2 млрд.