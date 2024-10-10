Фінансові новини
- |
- 10.10.24
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
FT: Лукойл використав громадянина Британії, щоб таємно купити 25 танкерів
17:34 10.10.2024 |
Російська нафтова компанія "Лукойл" придбала щонайменше 25 старих танкерів за допомогою громадянина Великої Британії. Про це йдеться у розслідуванні газети Financial Times про російський тіньовий флот, який дозволяє їй перевозити нафти в обхід цінових обмежень, встановлених Великою сімкою.
Журналісти з'ясували, що Лукойл фінансував придбання танкерів через свою дубайську філію Eiger Shipping DMCC.
Кожне судно купувалося через окрему спеціальну компанію, зареєстровану в офшорній юрисдикції на Маршаллових островах. Номінальним власником усіх компаній був 74-річний британський бухгалтер Джон Ормерод із досвідом роботи в фінансовій індустрії та морській галузі.
Eiger Shipping укладала з його компаніями чартерні угоди з передоплатою, що дозволяло новим власникам використовувати гроші для купівлі суден.
Одним із перших танкерів у схемі було судно Kudos Stars 2005 року будівництва, яке до того належало грецькій Delta Tankers. Його вартість становила $35 млн, а гроші для купівлі надійшли від Eiger через чартерну угоду на суму $35,2 млн.
FT вказує, що основна мета такої схеми - приховати участь Лукойлу у купівлі танкерів та уникнути потрапляння під санкції.
За управління танкерами відповідали дубайські компанії, пов'язані з британським судноплавним магнатом пакистанського походження Мухаммедом Тахіром Лахані. Це ще більше ускладнювало їх ідентифікацію як російських активів.
Загалом Ормерод у період із грудня 2022-го до серпня 2023 року купив 25 танкерів на загальну суму понад $700 млн. За даними брокерів, ціни були удвічі-втричі вищими за історичну вартість танкерів схожого розміру та віку.
Сам Ормерод розказав, що отримав пропозицію від Eiger Shipping придбати танкери для "загальної торгівлі". Компанія нібито пояснила, що боїться зростання ставок на фрахт (оренду суден) і хоче придбати танкери, щоб зафіксувати свої витрати на довгострокову оренду.
За словами його юристів, Ормерод провів ґрунтовну перевірку, щоб переконатися, що ці угоди не порушують санкцій. Ормерод розказав також, що припинив свою участь у схемі, коли куплені ним танкери почали возити майже виключно російську нафту. Після цього він продав компанії за нульову вартість.
У тексті згадується список із 25 танкерів, які були придбані за допомогою Джона Ормерода. Сім із них уже потрапили під санкції Великої Британії, це: Canis Power (тепер N Cerna), Vela Rain, Galian 2, Rocky Runner (тепер Lorena Grand), Dynamik Trader (тепер Lokosao), Fighter Two, Ocean Amz.
Інші судна: Kudos Stars, Stratos Aurora, Azure Celeste, Andaman Skies, Phonix Way, Mando One, Turbo Voyager, Aquilla Major, Lupus Two, Pavo Rock, Fast Kathy, Eastern Pearl, Sinar G, Sea Fidelity, Ocean Faye, Nari Strength, Tranquil Sea і Swiftsea Rider.
Загалом тіньовий флот Лукойлу перевіз близько 120 млн барелів нафти з Росії з моменту придбання кораблів Ормеродом. За консервативною оцінкою $60 за барель, експорт міг становити $7,2 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
|Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів
|Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами
|На час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не призупинятимуть, - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Офіційна заява НКЦПФР щодо розповсюдження недостовірної інформації
У РУБРИЦІ
|Проблеми у Фіцо: чому захиталася проросійська коаліція у Словаччині і які наслідки це матиме
|FT: Лукойл використав громадянина Британії, щоб таємно купити 25 танкерів
|Unilever повністю вийшла з Росії. Компанія завершила продаж російської «дочки»
|Другий найбільший банк Сінгапуру ввів обмеження щодо Росії
|Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти - Україна підписала угоду з JETRO
|НАТО з понеділка проведе щорічні ядерні навчання
|Рютте: Дозволити Україні використовувати далекобійну зброю - справа конкретного союзника, але юридично для цього є всі підстави
Бізнес
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми