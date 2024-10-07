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АНАЛІТИКА

У Казахстані на референдумі підтримали будівництво першої АЕС

 

Громадяни Казахстану проголосували на референдумі за будівництво першої атомної електростанції (АЕС) в країні та в усій Центральній Азії. За даними Центрвиборчкому країни, понад 71 відсоток виборців проголосували за будівництво АЕС. Явка на референдумі становила близько 64 відсотків, підрахували в комісії.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який також узяв участь у референдумі, називав план зі спорудження атомної електростанції "найбільшим проєктом в історії незалежного Казахстану". Він висловився за те, щоб АЕС була побудована "консорціумом світових компаній з найсучаснішими технологіями".

У спорудженні АЕС можуть взяти участь російські компанії

Показово, що на укладення контракту з будівництва АЕС претендують компанії з цілої низки країн - Китаю, Франції, Південної Кореї, а також Росії.

Раніше в Астані наголошували, що підрядника будівництва АЕС Казахстан вибере з огляду на "економічну доцільність, технологічну надійність та екологічну безпеку", повідомляли ЗМІ.

Влада вказувала на значний дефіцит енергопотужностей

Казахстан є найбільшим у світі виробником урану, але потерпає від нестачі електроенергії. Згідно зі статистичними даними, нині Казахстан фактично втратив свою енергетичну незалежність, імпортуючи в пікові години навантаження до 30 відсотків електроенергії.

Також в організованих урядовими структурами публікаціях у ЗМІ та на зустрічах із населенням особливо наголошувалося, що теплоелектростанції, які виробляють до 80 відсотків електроенергії в країні, спалюючи вугілля, безнадійно застаріли, адже їх збудовано ще в 50-70-х роках минулого століття.

Прихильники АЕС запевняли, що будівництво атомної електростанції, яка працюватиме на вітчизняному урані, разом із розвитком відновлюваних джерел енергії дадуть змогу не тільки розв'язати проблему енергодефіциту, а й достроково досягти обіцяної 2021 року президентом Токаєвим із трибуни ООН вуглецевої нейтральності.

Екологи та активісти проти зведення АЕС і вказують на ризики

Водночас багато екологів, представників НКО та громадських активістів виступають проти будівництва АЕС. Вони вказують, що в майбутньому будуть потрібні величезні кошти на виведення станції з експлуатації. Крім того, вони побоюються, що ідея будівництва атомної електростанції просувається владою Казахстану виключно в інтересах Росії.

Але найбільше противників атомної енергетики турбують плани будівництва АЕС на березі нестабільного озера Балхаш. Зазначається, що в разі аварії, радіоактивного зараження зазнає значна частина густонаселеної території країни.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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