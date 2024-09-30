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АНАЛІТИКА

Влада трьох китайських мегаполісів оголосила нові заходи підтримки ринку нерухомості

Влада трьох китайських мегаполісів оголосила нові заходи підтримки ринку нерухомості

 

Влада Шанхаю, Гуанчжоу і Шеньчженя скоригувала політику з метою підтримки ринку нерухомості, передає агентство "Сіньхуа" із посиланням на офіційні документи.

У Гуанчжоу з понеділка скасовано перевірки на відповідність критеріям для придбання житла, а також обмеження на кількість будинків, які можуть купити сім'ї та окремі фізичні особи з реєстрацією в місті або без неї.

У Шанхаї з вівторка мінімальний розмір початкового внеску за іпотекою знижується до 15% з 20% для покупців першого житла і до 25% з 35% для покупців другого житла. Комерційним банкам також буде рекомендовано знизити відсоткові ставки за вже виданими іпотечними кредитами, а в деяких районах міста буде додатково пом'якшено критерії для купівлі житла.

Тим часом влада Шеньчженя в неділю оголосила про зниження початкових внесків і оптимізацію обмежень на придбання житла в конкретних районах.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) напередодні також зажадав від 18 комерційних банків знизити ставки за вже виданою іпотекою на купівлю першого і наступного житла до кінця жовтня до рівня не менше ніж на 30 базисних пунктів (б.п.) нижче базової ставки за кредитами (LPR). Плани коригувань кредитні організації мають представити до 12 жовтня.

Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications і Postal Savings Bank of China вже заявили, що знизять ставки відповідно до вимог центробанку.

Китайський ЦБ минулого тижня сказав, що ставки за вже виданими іпотечними кредитами для фізичних осіб знизяться в середньому на 50 б.п. Захід стосуватиметься запозичень приблизно на $5,3 трлн.

Водночас глава регулятора Пань Гуншен тоді дав зрозуміти, що LPR може бути знижено на 20-25 б.п., не уточнивши, про ставки за якими кредитами йдеться - на один рік або на п'ять років. Зараз вони становлять 3,35% і 3,85% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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