ЄС зміцнює Frontex, НУО занепокоєні

Співробітники Frontex у Північній Македонії, січень 2024 року

Коли Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у липні озвучувала свої пріоритети на другий термін головування у Єврокомісії, вона заявила, що потроїть - до 30 000 осіб - кількість співробітників агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) і забезпечить їх "найсучаснішими технологіями".

Рішення Євросоюзу про посилення Frontex ухвалювалося на тлі високого рівня імміграції, що досі зберігається, та закликів країн-членів розглядати заяви про надання притулку в третіх країнах, які лунають дедалі гучніше. Крім того, Росію підозрюють у тому, що вона проштовхує мігрантів у ЄС через спільні кордони або регіональних союзників.

Невдовзі після заяви фон дер Ляєн агентство Frontex оголосило тендер на 400 мільйонів євро на купівлю безпілотників, нічних окулярів та інших засобів спостереження. "Ми використовуємо ці інструменти для моніторингу маршрутів нелегальної міграції та виявлення транскордонних злочинів, таких як контрабанда", - повідомив в інтерв'ю DW прессекретар Frontex Кшиштоф Боровський. За його словами, ці засоби особливо корисні, оскільки забезпечують передачу відео в режимі реального часу, щоб реагувати на ситуацію ще під час її розвитку.

Боровський також пояснив, що операції агентства "зосереджені в ключових районах, таких як Центральне і Східне Середземномор'я, де нелегальна міграція, як правило, найбільш активна". Однак збільшення кількості персоналу і надання великих матеріальних ресурсів прикордонному відомству ЄС, дії якого викликають суперечливі оцінки, зіштовхнулися з різкою критикою з боку громадських активістів і НУО. Вони побоюються, що збільшення потенціалу Frontex може сприяти тому, що мігрантів завертатимуть на кордонах ЄС і повертатимуть у руки авторитарних режимів.

Боротьба з гібридною війною Росії

"Росія заманює мігрантів з Ємену на північ і цілеспрямовано підштовхує їх до фінського кордону, - заявила фон дер Ляєн у вищезгаданому виступі. - Це одна з причин, через яку ми повинні зміцнювати Frontex". Торік у Гельсінкі звинуватили Москву у використанні міграційної зброї, коли до Фінляндії з РФ хлинув потік мігрантів, зокрема сирійців і сомалійців.

Раніше, 2021 року, польська влада звинуватила Росію в організації міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. Минулого місяця в інтерв'ю російським держЗМІ білоруський правитель Олександр Лукашенко пригрозив ЄС, що дасть змогу мігрантам іти, "куди вони хочуть", якщо з Мінська не знімуть санкції.

Очікується, що нові безпілотники та іншу техніку, яку Frontex використовує для спостереження, розмістять на сухопутних кордонах ЄС, щоб допомогти країнам-членам виявити скупчення біженців на російській території. Але з огляду на те, що ультраправі партії, які активно використовують антиміграційну риторику, здобувають дедалі більші успіхи у всій Європі, а консерватори і центристи також починають жорсткіше висловлюватися щодо неконтрольованої імміграції, деякі громадські активісти побоюються, що відеодані, зібрані безпілотниками Frontex, можуть бути використані для того, щоб зупинити мігрантів на шляху на територію ЄС.

Ультраправі зміцнюють Frontex?

Представники кампанії "Скасувати Frontex", яку проводять кілька НУО, зазначають, що посилення позицій ультраправих у Європі та зміщення центристських і ліберальних партій у бік правих у питаннях міграції зміцнило підтримку агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів.

За словами учасниці кампанії Жозефіни Валеске, "Frontex посилюється завдяки ультраправій антиіммігрантській політиці, щоб зупиняти мігрантів на шляху до ЄС, щоб у них не було навіть шансу попросити притулок, право на який законодавчо закріплено". Frontex отримує безпілотники і дедалі більше сил і засобів, "щоб відтіснити мігрантів", впевнена Валеске.

У травні та червні цього року понад десять країн ЄС надіслали єврокомісару з внутрішніх справ Ілві Йоганссон два листи, в яких закликали активізувати роботу з прохачами притулку. В одному з листів ідеться про те, що Брюссель має змістити акцент "з управління нелегальною міграцією в Європу" на підтримку транзитних країн або "регіонів походження" біженців.

Активісти попереджають про небезпеку "тортур, рабства і смерті" для мігрантів

Олівер Куликовскі, представник німецької НУО Sea Watch, що працює в Середземному морі та готує судна для порятунку мігрантів, прогнозує, що Frontex, найімовірніше, використовуватиме своє обладнання і техніку для повітряного спостереження, щоб виявляти мігрантів і передавати їхні координати "загонам так званої лівійської берегової охорони".

Куликовскі побоюється, що коли мігранти повернуться до Лівії, їм там загрожуватимуть "тортури, рабство і смерть". Такі побоювання підкріплюються розслідуванням, проведеним за підтримки ООН. Минулого року міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомила, що відправлені назад до Лівії мігранти ризикують зазнати там "довільного затримання і тортур".

Водночас прессекретар Frontex Кшиштоф Боровський пояснив, що в ситуації пошуку і порятунку мігрантів співробітники агентства зазвичай сповіщають найближчі рятувальні координаційні центри, незалежно від їхнього розташування, зокрема і в Лівії. При цьому Боровський наголосив, що, хоча Frontex надає технологічні засоби і підтримку в таких ситуаціях, "ухвалення рішень про втручання або рятувальні операції лежить на владі (відповідних країн. - Ред.) на суші або в морі".

Минулого року офіс європейського уповноваженого з прав людини розслідував звинувачення на адресу Frontex у тому, що агентство могло б врятувати мігрантів, які потонули після інциденту біля грецького узбережжя, коли перекинулося переповнене судно Adriana. За підсумками розслідування було зроблено висновок, що "чинні правила не дозволили Frontex узяти активнішу участь в інциденті з Adriana" і що "виконання зобов'язань із захисту основних прав і обов'язок із порятунку життів людей залежить від дій держав - членів ЄС".

Однак офіс омбудсмена Євросоюзу також запропонував, що якщо Frontex передає методи спостереження та підвищує відповідний технічний потенціал країн, які не входять до ЄС, і мають погану репутацію в галузі дотримання прав людини або систематично їх порушують, то "завжди має проводитися попередня оцінка впливу (таких дій Frontex. - Ред.) на права людини".

Безпілотники для порятунку життів

Активісти НУО наполягають на тому, що в ідеалі БПЛА мають використовуватися цивільними організаціями для надання допомоги людям, які зазнали лиха в морі. На їхню думку, запевнення Frontex у тому, що агентство намагається врятувати людей, не витримують критики.

В опублікованій 2022 року доповіді правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) вказала, що Frontex причетний до зловживань у Лівії та що його гарантії є порожнім звуком, "доки прикордонне відомство не використає наявні в його розпорядженні технології та інформацію для забезпечення швидкого порятунку людей та їхнього висадження в безпечних портах".

Міжнародна організація з міграції (МОМ) зафіксувала торік найбільшу за останнє десятиліття кількість загиблих на міграційних маршрутах - понад 8000 осіб, більше половини з них потонули.