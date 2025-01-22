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АНАЛІТИКА

Україна спалює стволи гаубиць M777 швидше, ніж США їх виробляє

 

Сполучені Штати планують створити другу виробничу лінію для стволів 155-мм гаубиць M777 через "безпрецедентний попит" з боку України. Про це з посиланням на документ Пентагону пише War Zone.

Зараз у США лише одна державна компанія виробляє ці стволи. Вона не може задовольнити потребу у виробництві більш ніж 30 нових стволів щомісяця.

Для задоволення попиту України потрібні додаткові інвестиції. На цей проєкт з бюджету Пентагону виділили $161 мільйон.

Термін служби ствола гаубиці залежить від різних факторів, зокрема інтенсивності стрільби. Стволи зношуються, що призводить до зменшення дальності та точності стрільби.

Точна кількість M777, отриманих Україною від США та інших країн, невідома. За даними Пентагону, Сполучені Штати надали "понад 200 155-мм гаубиць", зокрема самохідні M109. Додатково Україна отримала чотири M777 від Канади та шість від Австралії.

Є документальні підтвердження пошкодження або знищення майже ста M777 внаслідок російських атак, хоча деякі з пошкоджених гаубиць могли бути відремонтовані та повернуті в експлуатацію.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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