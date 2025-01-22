Польща з 1 січня збільшила потужність LNG-термінала у Свіноуйсьце на третину

Польща завершила проєкт з оновлення та розширення термінала зрідженого природного газу в місті Свіноуйсьце. З 1 січня його потужність збільшилася на третину - до 8,3 млрд кубометрів газу на рік, йдеться на сайті компанії Gaz-System.

Розширення включало збільшення кількості регазифікаторів (завдяки чому з 2022 року потужність термінала зросла з 5 млрд до 6,2 млрд кубометрів), будівництво другого причалу і третього резервуара на 180 000 кубометрів для зберігання LNG.

Це розширення є стратегічно важливим для Польщі, оскільки після відмови від російського газу термінал забезпечує близько 50% річної потреби країни в газі й дозволяє диверсифікувати джерела його постачання.

Інвестором будівництва гідротехнічної частини причалу, тобто суднового причалу, морської перевантажувальної платформи та причальної інфраструктури, була адміністрація морського порту Щецина і Свіноуйсьце.

Розширення газової частини отримало фінансування від Європейського фонду регіонального розвитку в розмірі близько 461 млн злотих (понад 100 млн євро) і включене до списку Проєктів спільного інтересу ЄС (PCI).

Перший стаціонарний LNG-термінал Польщі у Свіноуйсьце експлуатується з 2016 року. У 2027-2028 роках у Польщі планують запустити також плавучий LNG-термінал із потужністю 6,1 млрд куб. м.