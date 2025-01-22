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Єрмак повідомив про підготовку візиту Зеленського до Саудівської Аравії
18:01 22.01.2025 |
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.
"Готуємо візит Президента України до Саудівської Аравії. Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці", - повідомив Єрмак у телеграм-каналі в середу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Саудівська Аравія
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