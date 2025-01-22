Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єрмак повідомив про підготовку візиту Зеленського до Саудівської Аравії

 

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

"Готуємо візит Президента України до Саудівської Аравії. Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці", - повідомив Єрмак у телеграм-каналі в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0325
  0,1336
 0,32
EUR
 1
 43,8735
  0,2316
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8740  0,12 0,28 42,5380  0,13 0,30
EUR 43,5280  0,00 0,00 44,3144  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,13 0,31 42,0800  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес