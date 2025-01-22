Трамп заборонив принцип рівності та інклюзивності у разі прийняття на роботу в авіакомпанії

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким Федеральному управлінню авіації (FAA) забороняється наймати працівників за принципом різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

В указі зазначається, що за попередньої адміністрації "FAA зрадило свою місію, поставивши небезпечну дискримінацію вище за досконалість".

Зокрема, Трамп наголосив, що перед його інавгурацією з'ясувалося, що "попередня адміністрація прагнула цілеспрямовано набирати та наймати на роботу осіб із серйозними вадами, які могли б вплинути на виконання їхніх важливих обов'язків з порятунку життя".

"Незаконне і дискримінаційне прийняття на роботу за принципом різноманітності, рівності та інклюзивності, зокрема на основі раси, статі, інвалідності або будь-яких інших критеріїв, окрім безпеки пасажирів авіакомпаній і загальної досконалості, компетентності та кваліфікації, завдає шкоди всім американцям, які заслуговують на те, щоб літати з відчуттям безпеки", - заявив Трамп.

Таким чином, Трамп наказав міністру транспорту та FAA повернутися до недискримінаційного найму на основі професійних досягнень, як того вимагає закон.

"Усі так звані ініціативи DEI, включно з усіма небезпечними політиками та практиками надання переваг, мають бути негайно скасовані на користь найму, просування по службі та іншого ставлення до працівників на основі їхніх індивідуальних здібностей, компетентності, досягнень та відданості справі", - йдеться в указі.

Федеральне управління цивільної авіації контролює безпеку понад 45 000 рейсів і 2,9 млн пасажирів авіакомпаній.