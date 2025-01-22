Російський Центробанк зафіксував обвальне падіння експортних доходів через санкції

Російська економіка наприкінці 2024 року зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані ЦБ.

У грудні експортери вивезли за кордон товарів на $31,3 млрд, а їхній виторг обвалився на 19% у річному вираженні. З цієї суми $25,7 млрд пішло з країни на оплату імпорту. І в результаті чистий приплив від зовнішньої торгівлі (профіцит торгового балансу) стиснувся до $5,6 млрд - найнижчого значення з 2020 року.

Повідомляється, що якщо врахувати експорт та імпорт послуг, то в грудні російська економіка в грудні заробила лише $2 млрд торгового профіциту - і це також мінімум із пандемії.

"Причиною погіршення зовнішньої торгівлі під кінець року міг стати ефект від санкцій, запроваджених наприкінці листопада проти російського банківського сектору, унаслідок чого постраждали платежі і, мабуть, загальмувалися експортні потоки", - пишуть аналітики Райффайзенбанку.