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АНАЛІТИКА

Індія шукає продавців нафти, які замінять частку постачання РФ до країни

 

Джерела закупівлі нафти державною Indian Oil Corp можуть змінитися через нові санкції США проти Росії, які впливають на постачання з Москви: найбільший нафтопереробник Індії тепер змушений шукати альтернативи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

До початку війни між Росією та Україною Індія імпортувала менше ніж 2% своєї нафти з Росії. Однак у середині минулого року цей показник зріс до майже 45%, згідно з даними аналітичної компанії Kpler, оскільки Росія пропонувала значні знижки. Тим часом поставки з традиційних постачальників, таких як Саудівська Аравія, скоротилися.

"Все, що було зміщено на користь Росії, стосувалося лише спотового ринку", - зазначив Арвіндер Сінгх Сахні, голова третьої за доходами компанії Індії, у середу. "Тепер ми будемо перебалансовувати це".

10 січня США запровадили найагресивніші санкції проти Росії, намагаючись підсилити позиції України у можливих мирних переговорах.

Санкції можуть вплинути на щоденні постачання обсягом до 2 мільйонів барелів нафти до Індії та Китаю, сказав Сахні в інтерв'ю Bloomberg Television під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Індія звернеться до постачальників, таких як країни ОПЕК, США, Гаяна та Бразилія, щоб компенсувати можливий дефіцит, додав він.

"У нас достатньо джерел, достатньо співпраці, а також геополітичних і комерційних альянсів для подальшого розвитку", - наголосив він.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Росія експортувала 4,6 мільйона барелів нафти на день у грудні. З них 1,5 мільйона барелів щодня постачалося до Індії минулого місяця, згідно з даними Kpler.

Після запровадження санкцій ціни на нафту зросли, але, за словами Сахні, у найближчій перспективі вони, ймовірно, залишаться в діапазоні $75-80 за барель.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, Росія
 

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