Угорщина більше не може купувати російську нафту за нижчими від ринкових цінами - Politico

Запровадження Україною санкцій проти найбільшого російського експортера нафти - компанії "Лукойл" - не вплинуло на стабільність енергоринку ЄС, натомість Угорщина втратила можливість купувати російську нафту за нижчими від ринкових цінами.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

«Протягом минулих двох років Угорщина користувалася спеціальними винятками ЄС, що давали їй доступ до російської нафти за цінами, набагато нижчими від ринкових. У червні Україна поставила цю оборудку під сумнів, коли заблокувала поставки російського енергетичного гіганта - компанії "Лукойл" через територію країни до ЄС», - йдеться у статті.

Угорщина і Словаччина, які тісно пов'язані із російським нафтовим імпортером, заявили про нестачу енергоресурсів та зажадали втручання ЄС у ситуацію. При цьому, за даними енергетичної дослідницької служби Argus Media, ці країни разом отримали у серпні 720 000 сирої нафти, у липні 792 000 тонн, у червні 610 000 тонн.

Водночас, як зазначає видання, жодних ускладнень для енергетичної безпеки ЄС українські санкції проти Лукойла не мали, а труднощі Угорщини пов'язані із зволіканням у диверсифікації джерел поставок нафти.

Як зазначається, хоча операції Луколйла були заблоковані, інші російські виробники нафти продовжували транспортувати нафту через територію України. Крім того, у Лукойла залишалася можливість продавати нафту європейським споживачам просто на кордоні з Україною. Хорватія могла надати додаткові маршрути для трубопровідного транспортування російської нафти. Але це збільшувало вартість нафти для Угорщини та створювало проблеми для влади країни, яка використовувала російські знижки на нафту для збільшення прибутків та стримування внутрішніх цін на пальне.

Politico зауважує, що російські знижки дозволяли Угорщині мати найнижчі ціни на пальне в той час, як на континенті ціни на енергію різко злетіли. Угорщина також продавала надлишок нафти на зовнішніх ринках, що було критично важливим у намаганні уряду Віктора Орбана збалансувати бюджет країни.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2024 року Україна ввела заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії «Лукойл» через свою територію. Після цього у липні Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від Лукойла, та звинуватили Україну у «підриві» енергетичної безпеки ЄС.

Офіційні представники Єврокомісії натомість неодноразово заявляли, що не вбачають загроз від санкцій України проти російської компанії "Лукойл" для стабільності енергетичного ринку ЄС.