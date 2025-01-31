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АНАЛІТИКА

FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів

15:54 31.01.2025 |

Прес-релізи

Українська деревообробна та меблева галузь невдовзі зможе повернутися до стабільної роботи. Після структурної реорганізації ДП «Ліси України», що відбулася 1 січня 2025 року, процес поновлення FSC-сертифікації офіційно розпочався. Перші аудити вже заплановані, і за сприятливих умов FSC-сертифікована деревина знову буде доступна для виробників вже за 2-3 тижні.

Про швидке та ефективне проходження FSC-аудитів говорили на круглому столі у прес-центрі «Укрінформ». Ініціаторами стали платформа Wood Industry UA та народний депутат України Богдан Кицак. У дискусії взяли участь представники парламенту, ключових бізнес-асоціацій (Асоціація деревообробних підприємств України, Українська Асоціація Меблевиків, European Business Association), FSC Ukraine, ДП «Ліси України», Державного агентства лісових ресурсів, а також сертифікаційних організацій (Preferred by Nature (NEPCon OÜ), ТОВ «Легалліс», ІП «СЖС Україна»).



Виконавчий директор ГС «Асоціація деревообробних підприємств України» Андрій Циганок зазначив, що сертифікація FSC потрібна в найкоротші терміни.



«Проблема сертифікація FSC зараз напряму впливає на господарську діяльність підприємств. Близько 80% учасників нашої Асоціації мають експортно орієнтоване виробництво. Деякі з них ще підтримують виробничий процес завдяки тим ресурсам, які були придбані у минулому періоді. Але це термін дуже короткий. Залишилось 2-3 тижні й ситуація може набути дуже ризикованих моментів. Деякі підприємства взагалі поки призупинили діяльність. Тому, терміни сертифікації повинні бути максимально скорочені», – зазначив він.

Після офіційного роз’яснення від FSC International, отриманого 29 січня, сертифікаційні компанії почали перевірку новостворених надлісництв. Першими проходять аудит ті підрозділи, які до реформи вже мали FSC-сертифікацію та підтвердили сталі практики управління лісами. У надлісництвах із більш складною ситуацією процес сертифікації може зайняти кілька місяців, проте робота триває, і галузь отримала чіткий план дій.

ДП «Ліси України» регулярно інформуватиме деревообробників та меблевиків про отримання FSC-сертифікатів. Сертифікаційні аудитори вже працюють над відновленням відповідності міжнародним стандартам. В середині лютого заплановано повторний круглий стіл, на якому буде оцінено прогрес процесу сертифікації.

Повний запис заходу доступний за посиланням:
https://www.youtube.com/live/WQfSLJ7Azs0?si=4NiaFPnbJSo3q69P
 

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