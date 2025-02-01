Bloomberg: Британія піде на поступку ЄС у переговорах про перезапуск відносин

Велика Британія прагне домовитись із Європейським Союзом про схему мобільності молоді, на якій наполягає Брюссель, у межах ширших переговорів для посилення відносин у галузі оборони і торгівлі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg.

За даними джерел Bloomberg, Британія почала обговорювати можливість виконати ключову вимогу ЄС - сприяти регулярним студентським обмінам, уникаючи при цьому збільшення чистої міграції.

У Брюсселі минулого року запропонували Британії укласти угоду, згідно з якою громадяни ЄС і британці у віці від 18 до 30 років зможуть залишатися в країні призначення протягом чотирьох років.

Новий премʼєр Британії Кір Стармер заявляв, що його уряд не має планів щодо програми мобільності молоді, але, за даними Bloomberg, у Лондоні шукають компромісні варіанти, які можна запропонувати ЄС.

Це викликано зокрема прагненням уряду Стармера досягти прогресу в переговорах із ЄС про оновлення відносин, які б стосувались питань торгівлі та оборони - що було обіцянкою Лейбористської партії перед виборами в липні 2024 року.

У Британії, як пише Bloomberg, розраховують на початок детальних переговорів із ЄС після двостороннього саміту, запланованого на квітень 2025 року.

ЗМІ раніше повідомили, що керівник апарату премʼєра Британії Максвіні у грудні 2024 року здійснив непублічний візит до Брюсселя в межах зусиль Лондона з налагодження відносин із ЄС.