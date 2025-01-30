Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
16:12 30.01.2025 |
Власники iPhone та iPad нарешті зможуть завантажувати цілі сезони серіалів на Netflix в один клік. Стримінговий сервіс представив нову функцію для пристроїв Apple, яка вже довгий час була присутня на Android.
На сторінці серіалу тепер є кнопка "Завантажити сезон", яка розміщена поруч з кнопкою "Поділитися". Натиснувши на неї, сервіс одразу почне завантажувати весь сезон, замість того, щоб користувачам доводилося вручну завантажувати кожен епізод.
Завантажені серіали можна знайти в розділі "Завантаження" на вкладці My Netflix. Там же користувачі можуть управляти всіма завантаженими епізодами та за необхідності видаляти їх.
Разом з тим стримінговий сервіс поділився п'ятіркою найбільш завантажуваних серіалів за весь час: Перший сезон "Гра в кальмара" / Squid Games, "Монстри" / Monster: The Jeffrey Dahmer Story, другий сезон "Гри в кальмара", "Ван Піс" / One Piece та "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" / Queen Charlotte: A Bridgerton Story.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
|Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ за даними держреєстру
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ
|Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин
Бізнес
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate
|Німці почали бойкотувати Tesla через підтримку АдН Маском
|Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік
|У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
|У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов