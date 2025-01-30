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АНАЛІТИКА

Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік

16:12 30.01.2025 |

Новини IT

 

Власники iPhone та iPad нарешті зможуть завантажувати цілі сезони серіалів на Netflix в один клік. Стримінговий сервіс представив нову функцію для пристроїв Apple, яка вже довгий час була присутня на Android.

На сторінці серіалу тепер є кнопка "Завантажити сезон", яка розміщена поруч з кнопкою "Поділитися". Натиснувши на неї, сервіс одразу почне завантажувати весь сезон, замість того, щоб користувачам доводилося вручну завантажувати кожен епізод.

Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік

 

Завантажені серіали можна знайти в розділі "Завантаження" на вкладці My Netflix. Там же користувачі можуть управляти всіма завантаженими епізодами та за необхідності видаляти їх.

Разом з тим стримінговий сервіс поділився п'ятіркою найбільш завантажуваних серіалів за весь час: Перший сезон "Гра в кальмара" / Squid Games, "Монстри" / Monster: The Jeffrey Dahmer Story, другий сезон "Гри в кальмара", "Ван Піс" / One Piece та "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" / Queen Charlotte: A Bridgerton Story.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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