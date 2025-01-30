Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік

Власники iPhone та iPad нарешті зможуть завантажувати цілі сезони серіалів на Netflix в один клік. Стримінговий сервіс представив нову функцію для пристроїв Apple, яка вже довгий час була присутня на Android.

На сторінці серіалу тепер є кнопка "Завантажити сезон", яка розміщена поруч з кнопкою "Поділитися". Натиснувши на неї, сервіс одразу почне завантажувати весь сезон, замість того, щоб користувачам доводилося вручну завантажувати кожен епізод.

Завантажені серіали можна знайти в розділі "Завантаження" на вкладці My Netflix. Там же користувачі можуть управляти всіма завантаженими епізодами та за необхідності видаляти їх.

Разом з тим стримінговий сервіс поділився п'ятіркою найбільш завантажуваних серіалів за весь час: Перший сезон "Гра в кальмара" / Squid Games, "Монстри" / Monster: The Jeffrey Dahmer Story, другий сезон "Гри в кальмара", "Ван Піс" / One Piece та "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" / Queen Charlotte: A Bridgerton Story.