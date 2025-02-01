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АНАЛІТИКА

Британія пом'якшила візові обмеження для українців та їхніх дітей

 

Уряд Британії оголосив, що батьки або законні опікуни, які перебувають у Великій Британії, за будь-якою з візових програм для українців можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини за схемою Homes for Ukraine. Про це пише ВВС News.

Згідно з цими обмеженнями, українці, які не мають права на постійне проживання у Великій Британії, більше не могли виступати спонсорами інших людей за цією програмою, включно і власних неповнолітніх дітей. Тільки британські, ірландські громадяни або ті, хто мають право на постійне проживання у Британії, могли виступати спонсорами, які забезпечують людям житло.

Виникла юридична колізія, адже чужі дорослі люди із громадянством Британії могли виступати спонсорами для неповнолітніх, а рідні батьки - ні.

Це призвело до розриву сімей, а деякі зневірені батьки вдавалися до незаконних шляхів, щоб привезти своїх дітей до Британії.

Понад 190 000 людей прибули до Британії за програмою Homes for Ukraine з моменту її запуску у березні 2022 року після російського вторгнення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

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