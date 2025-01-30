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АНАЛІТИКА

Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар'єр

23:06 29.01.2025 |

Транспорт

Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар&apos;єр

 

Цивільний реактивний літак XB-1 американської компанії Boom Supersonic вперше подолав звуковий бар'єр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що 28 січня вранці головний пілот з випробування польотів Boom Supersonic Трістан Бранденбург піднявся у небо на реактивному літаку компанії XB-1 з повітряно-космічного порту Мохаве в Каліфорнії.


Приблизно через 11,5 хвилин польоту (вже 12-й загалом для XB-1) на висоті близько 10 668 метрів тестовий літак перевищив надзвукову швидкість в 1 Mach.

Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар&apos;єр

 

Це стало першим випадком в історії, коли цивільний літак став «надзвуковим» над континентальною частиною США.

Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар&apos;єр

 

Після цього літак XB-1 під час польоту вийшов на надзвукову швидкість ще два рази, приблизно через 17 і 22 хвилини після зльоту.

Це дозволило пілотам перевірити керованість реактивного повітряного судна XB-1.

Boom Supersonic тестує технологію, яка використовується в XB-1 з метою її впровадження в майбутньому пасажирському літаку Overture.

Overture - це запланований для випуску надзвуковий літак, який розрахований на перевезення 64-80 пасажирів.

Boom Supersonic сподівається, що Overture стане першим пасажирським літаком, який літатиме швидше за швидкість звуку з часів британсько-французького Concorde, який здійснив свій останній політ у 2003 році.

Boom Supersonic, що базується в штаті Колорадо, вже отримав понад 100 замовлень на Overture від великих авіалайнерів у всьому світі.
 

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