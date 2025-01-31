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АНАЛІТИКА

Мін'юст пояснив статус Безрукової та Жумаділова в Агенції оборонних закупівель

13:13 31.01.2025 |

Політика

 

Міністерство юстиції України пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що 30 січня до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міністерства оборони щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н.В. про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агенція оборонних закупівель".

В результаті, 31 січня 2025 року було скасоване рішення від 29.01.2025, згідно з яким керівником найбільшого органу з закупівлі озброєнь знову стала Марина Безрукова.

Міністерство юстиції України прийняло рішення виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого:

* Жумаділов А.К. набуває статусу представника ДП "Агенція оборонних закупівель" з обмеженням: "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування"

* Безрукова М.В. зберігає статус керівника з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування"

Стаття на тему:

30.01.2025 Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
Арсен Жумаділов вже прокоментував ситуацію і фактично визнав, що відходить від керівництва АОЗ. "У будь-якому разі повертаюсь до відпустки. Спогади від неї вже є незабутніми. І конкурси хороші. Нетипові", - написав він.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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