Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається

Віталій Червоненко / ВВС Україна

Україну сколихнув скандал навколо системи закупівель зброї державою для війська на сотні мільярдів гривень. Міністр оборони Рустем Умєров звільнив керівницю формально незалежної Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марину Безрукову і звинуватив її у провалі роботи.

З іншого боку, сама Безрукова, низка відомих антикорупційних активістів і навіть впливові депутати від владної "Слуги народу" заявили про незаконність дій міністра і стали на захист агенції.

Серед тих, хто опинився на боці Безрукової, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Натомість на боці Умєрова - депутатка від фракції "Голос" і у минулому відома активістка боротьби з корупцією Олександра Устінова. При цьому її колишні колеги з Центру протидії корупції на чолі з Віталієм Шабуніним та Дариною Каленюк у цій історії виступили проти дій міністра оборони.

Протистояння дійшло до того, що сама агенція не визнає дій міністра, а Умєров натомість в обхід наглядової ради призначив нового тимчасового керівники - Арсена Жумаділова. Хоча після скандалу Умєров частково відкотив своє рішення, а Жумаділов "пішов у відпустку".

Ця ситуація загрожує двовладдям у ключовому органі під час війни, хоча співрозмовники у владі не вважають імовірним сценарій якогось силового протистояння у цій історії.

Що таке АОЗ

Ідея Агенції оборонних закупівель полягала у тому, щоб такий незалежний державний орган прийняв на себе усі закупівлі зброї та техніки, й це все відбувалось прозоро. Західні партнери гаряче підтримували такі кроки. Агенція реально запрацювала у лютому 2024 року і поступово переймала на себе функції, які раніше виконував профільний департамент Міноборони.

Після скандалів із закупівлями здавалось, що це допоможе зменшити звинувачення у корупції міністерства. Агенції перейшли повноваження витрачати понад 300 мільярдів гривень.

Державний оператор тилу - схожий орган для закупівлі всього потрібного війську (крім зброї) - їжі, одягу і так далі, запустили ще раніше.

Його очолив Арсен Жумаділов, колишній керівник агенції медичних закупівель, яка долала корупцію у цій сфері державних закупок.

Марина Безрукова захищає незалежність АОЗ і твердить, що агенцією хочуть керувати у ручному режимі

За підтримки громадських активістів, журналістів та експертів, хоч із деякими суперечками навколо закупівель їжі, ДОТ запрацював. Його роботу визнають ефективною.

З Агенцією оборонних закупівель ситуація склалась інакше - майже із самого початку її створення та роботи у міністерства виникли до неї питання.

Восени 2024 року Рустем Умєров заявив, що планує об'єднати ДОТ і АОЗ, після чого експерти забили на сполох і заговорили про загрозу системі прозорих закупівель. Тоді після численних суперечок від цієї ідеї відмовились. Марина Безрукова продовжувала працювати.

У чому суть скандалу

Безрукова десятки років працювала на ключових посадах в українських та іноземних компаніях у сфері енергетики і мала добру репутацію.

Проте ще з осені 2024 року щодо неї почали лунати закиди з боку представників міністерства та деяких політиків про її нібито неефективну роботу.

З іншого боку лунали аргументи, що це все через її принципову позицію і відмову виконувати вказівки міністерства.

Паралельно тривав процес формування наглядової ради АОЗ, який мав унезалежнити цю структуру від впливів політиків. Зрештою її сформували. Туди увійшли низка іноземних та українських членів, серед яких був і керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Навколо агенції продовжували виникати скандали. Спочатку міністерство оборони забрало в АОЗ 23 мільярди гривень і передало їх на закупівлю Державною прикордонною службою.

Аргументи - ДПСУ зможе використати їх ефективніше, а експерти та активісти заговорили про спробу вивести ці гроші з-під прозорих закупівель на користь фірми з поганою репутацією.

На початку року постало нове питання - продовження ще на рік контракту з керівницею АОЗ. Була сформована наглядова рада, яка, за законом, і має виключне право ухвалювати рішення щодо керівництва.

На цьому фоні у пресі виникла ще одна суперечка навколо АОЗ.

13 січня відомий експерт у військові сфері Сергій Згурець опублікував колонку, в якій звинуватив АОЗ у закупівлі застарілих мін - ще часів Другої світової.

Безрукова парирувала, що далеко не всі міни такі старі, їх якість перевіряють, а закупка відбудеться тільки за умови гострої потреби і підтвердження нормального технічного стану.

Вона переконувала, що всі нападки на неї пов'язані з тим, що вона не піддається тиску згори, в кого купувати озброєння та техніку. У ситуації з мінами Безрукова натякнула, що джерело скандалу треба шукати у діях конкурентів, які бояться, що АОЗ закупить дешевший продукт не у них.

14 січня, наступного дня після виходу колонки про старі міни, одна з лідерок фракції "Голос" Олександра Устінова, яка останніми роками багато займається питанням допомоги Україні зі США та очолює профільну спецкомісію Верховної Ради з моніторингу надходження зброї, оприлюднила свою статтю на "Українській правді".

Там вона детально виклала аргументи щодо нібито неефективної роботи Марини Безрукової.

Якщо коротко, закиди у бік Безрукової полягали у тому, що агенція, яка мала б закуповувати на сотні мільярдів гривень, робить це погано.

"На рахунках українського державного підприємства, яке повинно швидко і ефективно закуповувати озброєння, десятки мільярдів гривень висять по кілька місяців, пропозиції від торговців озброєнням десь "губляться", а закупівлі відбуваються через треті-четверті руки - прокладок, кожна з яких заробляє на війні власний відсоток", - твердить Устінова.

Також, за словами Устінової, агенція не встигла вчасно освоїти десятки мільярдів гривень, і від цього страждають солдати на фронті.

"Чи агенція свідомо саботує швидкі закупівлі за нижчими цінами, чи просто через профнепридатність?" - написала депутатка.

Окрім того, у бік Безрукової пролунав закид, що деякі комерційні пропозиції "зливають" конкурентам, тож через це нібито не виходить закупити дешевше і швидше.

Устінова закликала перезапустити роботу АОЗ і звернулась з таким проханням до наглядової ради, яка ось-ось мала розглядати рішення про долю Безрукової.

Першою на закид Устінової публічно відреагувала виконавча директорка Центру протидії корупції Каленюк. Цей центр є одним з найвпливовіших у країні щодо боротьби з корупцією, має стосунки із західними партнерами, а його представники завжди присутні на зустрічах з провідними посадовцями США, коли ті приїздять до Києва.

Дарина Каленюк була співавторкою кількох гучних статей, в яких лунали закиди щодо поганої роботи Рустема Умєрова із закликами його звільнити. Співавторкою була майбутня представниця України в НАТО Альона Гетьманчук.

Показово, що Каленюк багато років спільно працювали у ЦПК разом з Устіновою.

Олександра Устінова критикує роботу агенції. Вона з Умєровим пройшла до парламенту з партією "Голос"

Каленюк натякнула, що Устінова має особистий інтерес у звільненні Безрукової.

"В кінці вересня 2024 року - до створення незалежної наглядової ради АОЗ - Умєров хотів призначити директором АОЗ Олександру Устінову замість Марини Безрукової", - написала Каленюк.

Вона нібито була учасником розмови, де міністр оборони при Устіновій оголосив своє рішення звільнити і Марину Безрукову.

"Натомість він запропонував призначити директором АОЗ Устінову. Для мене така пропозиція від міністра і готовність Саші, моєї ексколеги, її прийняти, були шоком", - додала Каленюк.

У відповідь Устінова заперечила прагнення стати керівницею агенції і наполягала, що тоді вона виступала, щоб її очолив колишній керівник НАБУ Артем Ситник.

"Я ніколи ні на що не претендувала", - наполягає Устінова.

Олександра Устінова каже, що не мала особистого інтересу у цій ситуації і переживає за ефективну роботу ключової оборонної агенції.

Також вона вважає, що антикорупційні активісти захищають Безрукову тільки тому, що самі її і рекомендували на посаду рік тому.

Олександра Устінова наполягає, що має багато фактів неефективних і задорогих закупівель, проте усіх їх оприлюднювати не можна, бо ця інформація закрита.

Свою позицію журналістам озвучила і Марина Безрукова.

Вона відкидає закиди щодо неефективності і наполягає, що працює незалежно і за законом, а контракти погоджує з Міноборони.

При цьому вона запевнила, що бореться з витоками інформації щодо контрактів з АОЗ, а от зливи з Міноборони, натякнула вона, продовжуються.

"Витоки - це проблема. І з боку АОЗ я можу це якось перекрити, а з боку міністерства - ні, тому що там багато людей. Але витік не тільки з АОЗ. Це точно".

Також вона твердить, що стосунки з Умєровим у неї погіршились після того, як вона відмовилась укладати контракти на закупівлю неякісних українських мін.

Розв'язка і початок двовладдя

На фоні всього цього 23 січня наглядова АОЗ все ж вирішила продовжити контракт з Мариною Безруковою - наперекір позиції Міноборони. Там наголосили, що тільки наглядова рада має таку компетенцію.

Також члени ради ухвалили рішення про комплексний аудит діяльності агенції із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Ввечері 24 січня на це різко відреагував міністр оборони Рустем Умєров.

"Єдиний критерій, який міністерство оборони ставить перед агентством оборонних закупівель - вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням. На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації, піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємствам МОУ".

Він звинуватив АОЗ у тому, що закупівлі зброї під час війни "перетворились на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули".

Умєров вирішив звільнити свого відповідального за закупівлі заступника Дмитра Кліменкова, не продовжив контракт з Мариною Безруковою, а також відкликав членів наглядової ради, які голосували за протилежне рішення щодо керівниці АОЗ. Серед них і Тарас Чмут.

Тарас Чмут у наглядовій раді підтримав продовження контракту з Мариною Безруковою

При цьому тимчасовим директором АОЗ він призначив Арсена Жумаділова.

"Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша - лише створювала медійний шум", - твердить він.

Жумаділов на пропозицію погодився.

"Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська - моя єдина мета", - написав він у фейсбуку. І пообіцяв поєднувати дві посади.

Наглядова рада АОЗ не визнала рішення міністра і заявила про спробу запровадити ручний режим керування.

"АОЗ продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження продовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно наглядова рада", - заявила агенція на противагу міністру. Звільнення членів ради там теж не визнали.

Голова наглядової ради Юрій Джигір зробив гучну заяву і закликав Умєрова визначитись, чи він хоче мати ефективну агенцію, чи ручний інструмент.

Показово, що однією з перших дії міністра засудила і назвала незаконними голова антикорупційного комітету парламенту Анастасія Радіна.

"Вважаю, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси", - написала депутатка.

Вона назвала звільнених із наглядової ради Юрія Джигіра і Тараса Чмута "чи не найбільш авторитетними експертами у збройних закупівлях в Україні".

Радіна засудила спроби взяти під контроль наглядову раду і призначення нового керівника Арсена Жумаділова.

"Міністр, який порушує закон..., руйнує довіру воюючої країни до міністерства оборони - також має подати заяву про відставку. Міністерством оборони країни у війні має керувати людина, для якої законність, прозорість і підзвітність - не пустий звук", - написала Радіна.

Арсен Жумаділов зумів налагодити роботу Державного оператора тилу. Він є давнім соратником Умєрова

Громадська антикорупційна рада при Міноборони також засудила дії міністра.

"Ідея про фактичне об'єднання двох агенцій з різним функціоналом під одним керівником є беззаперечно шкідливою для обох агенцій і для системи закупівель в цілому в поточному історичному моменті. Ситуація, яка склалася, шкодить Україні, українському війську і нашим міжнародним відносинам", - йдеться у заяві ради.

Останнім у заяві громадської ради при Міноборони був заклик уникнути небезпечної для держави ситуації, коли два керівники будуть вважати себе чинними, з "вибитими дверима, підробленими печатками і так далі", й щоб цьому запобігти, у ситуацію має втрутитись керівництво держави.

Вже 26 січня журналісти розслідувачі помітили, що в державних реєстрах змінили керівника АОЗ. Ним офіційно значиться Арсен Жумаділов. Принаймні про це свідчить система Youcontrol.

Учасники цих подій, з якими спілкувалась ВВС Україна, найбільше остерігаються сценарію, коли за допомогою силовиків відбудуться спроби захопити приміщення АОЗ і вигнати Марину Безрукову. Хоча співрозмовники у владі, дотичні до ситуації, не вірять у цей сценарій. Кажуть, що все має вирішитись у спокійний спосіб.

При цьому сама Безрукова, яка досі вважає себе керівником, остерігається зупинки системи закупівель зброї.

Це, за її словами, може статися через юридичну колізію, яка виникла у зв'язку з рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова щодо призначення на посаду очільника АОЗ Арсена Жумаділова.

"З 9-ї години, скоріше за все, контрактування, постачання може бути заблоковано, тому що ми стали в юридичну колізію, коли зараз я не можу виконувати свої обов'язки, оскільки є певні реєстраційні дії. Новопризначений ТВО теж навряд чи може виконувати свої обов'язки, оскільки його призначення суперечить закону, статуту, і взагалі насправді маємо юридичний блок. Я не знаю, навіщо це було зроблено, це дивна ситуація", - заявила Безрукова "Радіо Свобода".

Ввечері 27 січня Жумаділов написав, що "приступив до тимчасового виконання обов'язків генерального директора Агентства оборонних закупівель".

"Сьогодні познайомився з керівним складом АОЗ. Попереду багато роботи", - додав він.

Центр протидії корупції вже подав до Національного антикорупційного бюро заяву на Рустема Умерова щодо можливого вчинення ним злочину - зловживання владою або службовим становищем - НАБУ вже почало перевірку. ЦПК також наполягають, що зміна керівника АОЗ у реєстрі відбулась із порушеннями.

Показово, що зранку 30 січня у державному реєстрі керівником АОЗ знову почала значитись Марина Безрукова.

Арсен Жумаділов вже прокоментував ситуацію і фактично визнав, що відходить від керівництва АОЗ.

"До реєстру дійсно внесли зміни. Наскільки розумію, не з першої спроби. Якщо це було зроблено з порушенням законодавства, в державі є органи, які на це мають реагувати. У будь-якому разі повертаюсь до відпустки. Спогади від неї вже є незабутніми. І конкурси хороші. Нетипові", - написав він.