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SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
11:55 30.01.2025 |
Японська компанія SoftBank Group веде переговори щодо інвестування до $25 млрд в OpenAI, що може зробити її найбільшим спонсором стартапу в галузі штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За словами джерел видання, японська компанія веде переговори щодо інвестування від $15 млрд до $25 млрд в OpenAI додатково до $15 млрд, виділених на Project Stargate - спільний проєкт OpenAI, SoftBank, Oracle та MGX.
Наразі найбільшим корпоративним інвестором OpenAI є компанія Microsoft.
Гендиректор SoftBank Сон Масайосі вже багато років контактує із керівником OpenAI Семом Альтманом через спільну зацікавленість у розвитку штучного інтелекту.
OpenAI потребує більшої потужності датацентру, щоб вдосконалити свій штучний інтелект. Зараз компанія стикається із китайським конкурентом DeepSeek, що пропонує можливості OpenAI за меншу вартість.
Новина щодо можливої інвестиції SoftBank сприяла зростанню акцій азійських компаній, пов'язаних з виробництвом мікросхем, як-от Advantest. Акції SoftBank впали на 1% в четвер вранці в Токіо.
"Цілком зрозуміло, що акції Nasdaq і напівпровідникових компаній купують, але SoftBank, який вкладає гроші, не побачить такої самої купівельної активності", - зазначив керівник відділу торгівлі акціями в Phillip Securities Japan Такехіко Масузава.
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