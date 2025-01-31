Фінансові новини
- |
- 31.01.25
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Безрукова припиняє керування АОЗ, з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника покладено на Жумаділова - Міноборони
14:37 31.01.2025 |
Завершується термін контракту Марини Безрукової з "Агенцією оборонних закупівель" (АОЗ), контракт не буде продовжено, вона припиняє виконання обов'язків голови агенції, заявили в Міноборони України.
"Сьогодні завершується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель. Відповідно до ухваленого рішення, контракт не буде продовжено, вона припиняє виконання обов'язків голови АОЗ. З 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов'язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова", - сказано в повідомленні.
У відомстві наголосили, що Жумаділов виконуватиме ці функції до затвердження нового директора у встановленому порядку.
"Агенція оборонних закупівель залишається ключовим елементом у системі забезпечення Збройних сил України. Прозорість, ефективність і відповідальність у закупівлях - наш незмінний пріоритет", - додали у Міноборони.
Стаття на тему:
31.01.2025 Мін'юст пояснив статус Безрукової та Жумаділова в Агенції оборонних закупівель
Міністерство юстиції України пояснило статуси керівників ДП «Агенція оборонних закупівель», які останній тиждень постійно змінювалися.
30.01.2025 Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
Арсен Жумаділов вже прокоментував ситуацію і фактично визнав, що відходить від керівництва АОЗ. "У будь-якому разі повертаюсь до відпустки. Спогади від неї вже є незабутніми. І конкурси хороші. Нетипові", - написав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Безрукова припиняє керування АОЗ, з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника покладено на Жумаділова - Міноборони
|Мін'юст пояснив статус Безрукової та Жумаділова в Агенції оборонних закупівель
|Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на закупівлю ППО. Кабмін схвалив законопроєкт
|Держсекретар США: обидві сторони платять страшну ціну у війні, обидві повинні поступитись
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
|Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ за даними держреєстру
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
|У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області
Бізнес
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ
|Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин
|Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар'єр
|Apple несподівано впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3 — супутниковий зв’язок вже працює
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate