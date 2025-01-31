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АНАЛІТИКА

Безрукова припиняє керування АОЗ, з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника покладено на Жумаділова - Міноборони

14:37 31.01.2025 |

Політика

 

Завершується термін контракту Марини Безрукової з "Агенцією оборонних закупівель" (АОЗ), контракт не буде продовжено, вона припиняє виконання обов'язків голови агенції, заявили в Міноборони України.

"Сьогодні завершується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель. Відповідно до ухваленого рішення, контракт не буде продовжено, вона припиняє виконання обов'язків голови АОЗ. З 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов'язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова", - сказано в повідомленні.

У відомстві наголосили, що Жумаділов виконуватиме ці функції до затвердження нового директора у встановленому порядку.

"Агенція оборонних закупівель залишається ключовим елементом у системі забезпечення Збройних сил України. Прозорість, ефективність і відповідальність у закупівлях - наш незмінний пріоритет", - додали у Міноборони.

Стаття на тему:

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Міністерство юстиції України пояснило статуси керівників ДП «Агенція оборонних закупівель», які останній тиждень постійно змінювалися.

30.01.2025 Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
Арсен Жумаділов вже прокоментував ситуацію і фактично визнав, що відходить від керівництва АОЗ. "У будь-якому разі повертаюсь до відпустки. Спогади від неї вже є незабутніми. І конкурси хороші. Нетипові", - написав він.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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