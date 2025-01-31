Європейські компанії більше турбує імпорт із КНР, ніж мита Трампа - опитування ЄЦБ

Виробників єврозони більше турбує дешевий китайський імпорт, ніж американські мита, показали результати опитування Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Лише половина опитаних виробників зазначили, що американські мита позначаться на їхньому бізнесі у валютному блоці.

Багато хто заявив, що вже виробляють "місцеве для місцевих", а дехто експортує до США тільки складні, важкозамінні продукти.

Більше побоювань викликає не прямий, а опосередкований вплив американських мит, які можуть змусити Китай наростити імпорт до Європейського союзу.

Якщо не буде захисних заходів від влади ЄС, вплив таких мит на ціни в єврозоні буде швидше негативним, ніж позитивним, вважають європейські виробники.

ЄЦБ опитав 82 великі нефінансові компанії єврозони в період з 6 до 14 січня.

Президент США Дональд Трамп говорив, що вже 1 лютого може запровадити мита на весь імпорт із Китаю. Він також заявляв, що може запровадити мита проти країн ЄС, якщо вони не збільшать обсяги закупівель американських нафти і газу.