Фінансові новини
- |
- 31.01.25
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські компанії більше турбує імпорт із КНР, ніж мита Трампа - опитування ЄЦБ
22:35 31.01.2025 |
Виробників єврозони більше турбує дешевий китайський імпорт, ніж американські мита, показали результати опитування Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Лише половина опитаних виробників зазначили, що американські мита позначаться на їхньому бізнесі у валютному блоці.
Багато хто заявив, що вже виробляють "місцеве для місцевих", а дехто експортує до США тільки складні, важкозамінні продукти.
Більше побоювань викликає не прямий, а опосередкований вплив американських мит, які можуть змусити Китай наростити імпорт до Європейського союзу.
Якщо не буде захисних заходів від влади ЄС, вплив таких мит на ціни в єврозоні буде швидше негативним, ніж позитивним, вважають європейські виробники.
ЄЦБ опитав 82 великі нефінансові компанії єврозони в період з 6 до 14 січня.
Президент США Дональд Трамп говорив, що вже 1 лютого може запровадити мита на весь імпорт із Китаю. Він також заявляв, що може запровадити мита проти країн ЄС, якщо вони не збільшать обсяги закупівель американських нафти і газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відсторонення Порошенка від роботи у ВР: запахло виборами?
ТОП-НОВИНИ
|Безрукова попросила Зеленського втрутитися в конфлікт довкола АОЗ
|Безрукова припиняє керування АОЗ, з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника покладено на Жумаділова - Міноборони
|Мін'юст пояснив статус Безрукової та Жумаділова в Агенції оборонних закупівель
|Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на закупівлю ППО. Кабмін схвалив законопроєкт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Європейські компанії більше турбує імпорт із КНР, ніж мита Трампа - опитування ЄЦБ
|У Німеччині пропонують декретну відпустку жінкам після викидня
|Партія німецької "подруги Путіна" хоче змінити назву
|Один із найбільших світових інвестбанків Goldman Sachs остаточно йде з Росії
|Чехія шукає підтримки ЄС для нової ініціативи закупівлі боєприпасів для України
|Посольство Індії в Україні провело урочистий прийом у Києві на честь 75-ї річниці Дня Республіки
Бізнес
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ
|Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин
|Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар'єр
|Apple несподівано впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3 — супутниковий зв’язок вже працює