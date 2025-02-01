Норвегія затримала у Балтиці друге судно за підозрою в обриві кабелю

Норвезька поліція заявила в п'ятницю, 31 січня, що затримала норвезьке судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі, передає Reuters.

Вантажне судно Silver Dania було затримане за запитом латвійської влади та за допомогою берегової охорони Норвегії, повідомила поліція норвезького міста Тромсе. "Підозрюється, що судно причетне до серйозного пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією і Швецією", - йдеться в заяві поліції.

Власник Silver Dania, судноплавна група Silver Sea, заперечує причетність судна до пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, повідомляє норвезький телеканал TV2. За даними поліції, судно, яке було затримане в Норвегії, належало цій країні, ходило під її прапором і прямувало з Санкт-Петербурга до Мурманська. Власник і екіпаж Silver Dania добровільно погодилися на те, щоб судно слідувало в порт у супроводі судна берегової охорони, додали в поліції.

Поліція Латвії підтвердила, що звернулася до Норвегії з проханням про арешт.

Швеція підозрює інше судно

Раніше шведська поліція затримала вантажне судно Vezhen під мальтійським прапором за підозрою в тому, що саме воно спричинило пошкодження. Матс Люнгквіст, шведський прокурор, який веде розслідування диверсії у Швеції, заявив, що тепер у нього є більш чітка картина того, що сталося, і що він вважає, що саме Vezhen спричинив пошкодження кабелю.

"Ми вважаємо, що саме судно, яке ми затримали, спричинило розрив кабелю. Ми розглядали судно, яке було затримане в Норвегії, але з різних причин ми його відкинули", - сказав він агентству Reuters. Він відмовився коментувати подальші подробиці розслідування, пославшись на конфіденційність.

Керівник болгарської компанії, яка експлуатує судно Vezhen, раніше заявив, що воно могло зачепити якорем підводний балтійський кабель, але заперечив будь-які зловмисні наміри.

Інциденти з кабелями у Балтійському морі

Нагадаємо, підводний оптоволоконний кабель державного акціонерного товариства "Латвійський державний радіотелевізійний центр" (LVRTC) у Балтійському морі був пошкоджений 26 січня, однак це лише один з низки подібних інцидентів.

У листопаді 2024 року зазнали пошкоджень два телекомунікаційні кабелі в Балтійському морі, що з'єднують сусідні Швецію і Литву. Підозри швидко впали на китайське судно Yi Peng 3, яке, згідно із сайтами відстеження суден, пропливало над кабелями приблизно в той самий час, коли вони були пошкоджені. Згодом Швеція заявила, що Китай відхилив запит прокуратури на проведення розслідування щодо цього судна, і що воно покинуло цей район.

Тоді ж стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Cinia, що прокладений в Балтійському морі паралельно "Північному потоку" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

3 грудня шведська радіостанція Sveriges Radio повідомила про те, що у балтійському регіоні знову пошкоджено інтернет-кабель, цього разу - між Фінляндією та Швецією.