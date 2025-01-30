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АНАЛІТИКА

Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ

11:52 30.01.2025 |

Новини IT

 

Художники у Сполучених Штатах можуть захищати авторські права на роботи, створені за допомогою штучного інтелекту, якщо при цьому було задіяно достатню частку людської творчості, ідеться в доповіді Управління з авторських прав США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

У документі, опублікованому в середу, розглядаються питання авторських прав стосовно робіт, створених з використанням ШІ, у зв'язку з великою кількістю заявок на отримання таких прав.

Відомство зазначило, що ухвалює рішення в кожному конкретному випадку, але уточнило, що при цьому вивчатиме ступінь людського вкладу і творчого підходу.

Згідно з доповіддю, роботи художника можуть бути захищені авторським правом - повністю або частково - у тому разі, «коли ШІ використовується як інструмент і коли людина в змозі визначити виразні елементи, які вони містять».

Водночас робота, повністю створена ШІ, не буде захищена авторським правом. Наприклад, малюнки, виготовлені чат-ботом або системою штучного інтелекту у відповідь на чийсь запит, «на даному етапі навряд чи відповідатимуть цим вимогам».

«Використання машини як інструменту не скасовує захисту авторського права, але отриманий у результаті твір є об'єктом авторського права лише в тому разі, якщо він містить достатню кількість виразних елементів, створених людиною», - ідеться у доповіді.

Її автори вказали, що наявні американські закони «є адекватними й придатними для вирішення питань авторського права» і що нема потреби в додаткових законах, попри поширення нової технології.

Зазначається, що документ підготовлено після ґрунтовного аналізу законодавства про авторське право. У підготовці брали участь митці, розробники ШІ, представники громадськості.
 

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