Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

Японський бренд Mitsubishi презентував нове покоління Outlander Sport, який фактично має стати передвісником нового кросовера ASX.

Кросовер Mitsubishi Outlander Sport був розроблений для американського ринку, але європейські покупці знають його під назвою ASX.

В той час, як в Америці вже 15 років продається старе покоління Outlander Sport (з фейсліфтингом у 2020 році), європейські покупці отримали новий кросовер ASX, хоча й на базі Renault Captur.

Раніше були припущення, що Mitsubishi готує новий кросовер власної розробки й тепер новинку презентовано.

Наразі йдеться про новий Outlander Sport, який продаватиметься в Азії та Південній Африці.











