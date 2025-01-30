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АНАЛІТИКА

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

14:34 30.01.2025 |

Транспорт

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Японський бренд Mitsubishi презентував нове покоління Outlander Sport, який фактично має стати передвісником нового кросовера ASX.

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Кросовер Mitsubishi Outlander Sport був розроблений для американського ринку, але європейські покупці знають його під назвою ASX.

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

В той час, як в Америці вже 15 років продається старе покоління Outlander Sport (з фейсліфтингом у 2020 році), європейські покупці отримали новий кросовер ASX, хоча й на базі Renault Captur.

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Раніше були припущення, що Mitsubishi готує новий кросовер власної розробки й тепер новинку презентовано.

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Наразі йдеться про новий Outlander Sport, який продаватиметься в Азії та Південній Африці.




Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport

 

Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mitsubishi
 

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