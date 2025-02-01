Туреччина відмовилася розблокувати роботу російських карток «Мир»

Переговори між Росією та Туреччиною щодо відновлення роботи платіжної системи "Мир" завершилися без успіху. Як заявив посол РФ в Анкарі Олексій Єрхов в інтерв'ю російському пропагандистському виданню РИА Новости, перспектив для розблокування карток більше немає.

Він порадив росіянам, які планують поїздки до Туреччини, заздалегідь подбати про альтернативні способи оплати або мати готівкову валюту.

Проблеми з обслуговуванням карток "Мир" Туреччині розпочалися після того, як США розширили санкції, пригрозивши банкам відключенням від світової фінансової системи за співпрацю з російським ВПК. У лютому 2023 року до санкційного списку було внесено оператора Мира - Національну систему платіжних карт, після чого навіть країни, які РФ називає "дружніми", почали відмовлятися від його використання.

Російські дипломати майже рік намагалися домовитися з турецькою стороною, однак ситуація лише погіршувалася. У вересні більшість турецьких банків припинили обслуговування транзакцій, пов'язаних із РФ та Білоруссю. Згодом до них почали приєднуватися навіть державні та приватні банки, які раніше не мали закордонних партнерів.

Через ускладнення фінансових операцій російським компаніям також почали масово відмовляти у платежах до ЄС та інших країн, навіть якщо вони надавали додаткові документи щодо постачань.

На тлі цих проблем президент РФ Володимир Путін скасував візит до Туреччини, який міг стати його першою поїздкою до країни НАТО з початку війни.