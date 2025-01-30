Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин

Toyota Motor Europe підписала угоду з Hydrogen Refueling Solutions (HRS) і ENGIE для впровадження систем заправки воднем наступного покоління. Нове рішення буде випробувано у фінансованому ЄС проекті RHeaDHy.

Toyota стверджує, що однією з проблем розширення водневої інфраструктури для транспортних засобів є потреба в заправних станціях, які могли б швидше заправляти як легкі, так і важкі автомобілі на паливних елементах. Нова технологія Twin Mid Flow вирішує цю проблему, використовуючи подвійний дозатор зі збільшеним потоком (higher-flow dual nozzle).

Результат? 40-тонна вантажівка зможе отримати 600 км запасу ходу за 8 хвилин, а 900 км - за 12 хвилин. Малотоннажні автомобілі заправлятимуться ще швидше - менш ніж за 5 хвилин.

Ще один важливий аспект - економія на встановленні заправних станцій. Нововведення усуває необхідність у двох різних типах дозаторів на кожній заправній станції. Це істотно знизить витрати та прискорить розгортання інфраструктури в ЄС, де, згідно з регламентом AFIR, до 2030 року на кожні 200 км має бути щонайменше одна публічна воднева станція.

У рамках угоди Toyota надасть тестовий стенд і вантажівку з підтримкою технології Twin Mid Flow. HRS і ENGIE розроблять нові водневі заправні станції, які випробують у проєкті RHeaDHy вже в четвертому кварталі 2025 року.