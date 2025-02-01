CNN: Трамп відрядив посланця до нелегітимного президента Венесуели

Посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл, як очікується, зустрінеться у Венесуелі з "президентом" Ніколасом Мадуро, легітимності якого США не визнають.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався телеканал CNN.

Очікується, що Гренелл зустрінеться з Мадуро вже у пʼятницю, 31 січня, а темою їхньої розмови стане передусім депортація нелегальних венесуельських мігрантів зі США.

Також, за інформацією CNN, представник Трампа може порушити питання про кількох затриманих у Венесуелі американців.

Гренелл неодноразово зустрічався з венесуельською опозицією після обрання Трампа і, ймовірно, зустрінеться з нею і під час цього візиту, стверджує джерело CNN.

Як відомо, США та Європа не визнають Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели після виборів у липні 2024 року через масові фальсифікації та жорстоке придушення протестів.

Попередня адміністрація Джо Байдена також запровадила численні санкції проти режиму Мадуро.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа США задіяли стратегію максимального тиску для усунення Мадуро і сформували коаліцію з понад п'ятдесяти країн, яка визнала Хуана Гуайдо, тодішнього главу парламенту Венесуели, законним очільником держави.