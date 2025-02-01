Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CNN: Трамп відрядив посланця до нелегітимного президента Венесуели

 

Посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл, як очікується, зустрінеться у Венесуелі з "президентом" Ніколасом Мадуро, легітимності якого США не визнають.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався телеканал CNN.

Очікується, що Гренелл зустрінеться з Мадуро вже у пʼятницю, 31 січня, а темою їхньої розмови стане передусім депортація нелегальних венесуельських мігрантів зі США.

Також, за інформацією CNN, представник Трампа може порушити питання про кількох затриманих у Венесуелі американців.

Гренелл неодноразово зустрічався з венесуельською опозицією після обрання Трампа і, ймовірно, зустрінеться з нею і під час цього візиту, стверджує джерело CNN.

Як відомо, США та Європа не визнають Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели після виборів у липні 2024 року через масові фальсифікації та жорстоке придушення протестів.

Попередня адміністрація Джо Байдена також запровадила численні санкції проти режиму Мадуро.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа США задіяли стратегію максимального тиску для усунення Мадуро і сформували коаліцію з понад п'ятдесяти країн, яка визнала Хуана Гуайдо, тодішнього главу парламенту Венесуели, законним очільником держави.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7263
  0,0979
 0,23
EUR
 1
 43,3244
  0,1853
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4940  0,14 0,33 42,1336  0,17 0,41
EUR 43,3120  0,16 0,37 44,0556  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес